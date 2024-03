Azilal: le bilan de l’accident de la route s’alourdit, 11 morts et 12 blessés

Le bilan de l’accident de la route qui a eu lieu hier, dimanche 17 mars 2024 dans les lacets des montagnes d’Azilal s’est aggravé, s’établissant désormais à 11 morts et 12 blessés.

Selon des sources concordantes, cinq des victimes sont des enseignants, annonce Al Ahdath Al Maghribia de ce mardi 19 mars 2024.

Quatre des blessés ont été transférés à la clinique internationale de Marrakech, deux à celle de Beni Mellal et six ont reçu des soins médicaux à l’hôpital provincial d’Azilal.

L’accident, qui s’est produit près du douar d’Imintalalt (commune de Bouwali), est dû à la perte du contrôle par le chauffeur, dans l’un des virages, du véhicule, qui a plongé dans un ravin, suite, selon les premiers éléments de l’enquête, à une défaillance du système de freinage.

Selon Al Ahdath Al Maghribia, parmi les victimes, figurent des enfants et des enseignants, hommes et femmes, qui revenaient de leurs vacances et s’apprêtaient à reprendre la classe.

Les autorités locales, la gendarmerie et les sapeurs-pompiers se sont rendus sur les lieux de l’accident dès qu’ils en ont été avisés. Les personnes blessées ont pour la plupart été évacuées vers l’hôpital d’Azilal, et les victimes transférées à la morgue de la province.

Le gouverneur de la province d’Azilal, et le directeur de l’Académie régionale d’éducation et de formation (AREF) se sont rendus à l’hôpital provincial pour s’enquérir de l’état de santé des blessés.

Chakib Benmoussa, ministre de l’Éducation nationale, a présenté ses condoléances aux familles des enseignants décédés dans ce tragique accident.

Le quotidien souligne que les internautes ont critiqué l’absence de glissières de sécurité en béton ou en acier sur cette route montagneuse, ainsi que l’absence de panneaux signalant un danger dans ces virages.

Selon des interlocuteurs interrogés par Al Ahdath Al Maghribia, malgré les efforts déployés dans la construction de routes dans la province d’Azilal, les accidents de ce type persistent, et continuent à être la cause de tragiques accidents.

Ces mêmes sources ont précisé que ces accidents, dans les hauteurs d’Azilal, sont essentiellement dûs à la dangerosité des reliefs dans cette région.

Il y a huit mois, un accident similaire avait ainsi causé un bilan de 24 morts: un minibus, qui se rendait au souk hebdomadaire de la ville de Demnate (province d’Azilal), s’était renversé dans un virage.