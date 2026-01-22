Société

Avalanche au Toubkal: les FAR retrouvent les corps des trois disparus

Des éléments des FAR mobilisés à Toubkal.

Les Forces armées royales ont retrouvé les corps des trois personnes portées disparues après une avalanche survenue le 18 janvier sur le mont Toubkal, dans la province d’Al Haouz.

Le 22/01/2026 à 08h00

Les Forces armées royales (FAR), à travers des éléments du 1er bataillon des chasseurs de l’Atlas, ont retrouvé les corps des trois personnes disparues à la suite d’une avalanche survenue dimanche 18 janvier 2026 sur le mont Toubkal, ont indiqué les FAR sur Facebook.

«À la suite de l’avalanche survenue le 18 janvier 2026 sur le passage menant au mont Toubkal depuis le refuge d’Imlil, qui a entraîné l’ensevelissement de trois personnes, des éléments relevant du 1er bataillon des chasseurs de l’Atlas, spécialisés dans le secours en montagne et équipés de systèmes de détection des victimes d’avalanches, sont intervenus en urgence pour engager les opérations de recherche et de sauvetage, en étroite coordination avec les autorités locales, la Gendarmerie royale et la Protection civile», fait-on savoir.

Le 18 janvier dernier, les autorités locales ont souligné que les personnes disparues faisaient partie d’un groupe de touristes, accompagnés de deux guides, ayant passé la nuit dans un refuge situé dans la région de Toubkal, avant de prendre le chemin, le matin, vers le centre d’Imlil. Le reste des membres du groupe a pu regagner sain et sauf ledit refuge.

#Toubkal#FAR#Avalanche









