VidéoL’association Les Rangs d’Honneur a organisé, les 18 et 19 novembre 2022, une caravane médicale au profit des habitants de la commune de Tissa. Plus de 3.000 personnes en situation difficile en ont bénéficié. Quelque 1.186 enfants et jeunes ont également participé aux ateliers créatifs et aux formations proposées. Le360 était sur les lieux.

Tissa est un désert médical. Les blouses blanches de l’association Les Rangs d’Honneur sont venues soutenir les habitants de cette commune enclavée de la province de Taounate. Ces médecins n'en ont tiré qu'une seule satisfaction: les sourires et les regards de reconnaissance des bénéficiaires. L'équipe médicale de plus de 120 personnes, comprenant également des infirmiers et un personnel administratif, a pu réaliser 4.192 actes médicaux, parmi lesquels 274 opérations chirurgicales, dont 4 de chirurgie plastique et 52 de la zone ORL.

Preuve de la forte demande, les habitants se tenaient nombreux, à l’entrée des salles. Leur carte médicale à la main, ils attendaient patiemment leur tour, soit pour des examens et des consultations médicales, soit pour subir une opération chirurgicale. Bon nombre de patients que Le360 a rencontrés, femmes et hommes, ne dissimulaient pas leur joie de pouvoir bénéficier des actions médicales de l’association.

Les actions de cette caravane médicale ont porté sur des consultations et des opérations chirurgicales faisant appel à plusieurs spécialités: gynécologie, ophtalmologie, dermatologie, rhumatologie, cardiologie, diabète, pédiatrie, ORL, médecine générale, radiologie, ou encore médecine dentaire.

«Je suis membre de l’association Les Rangs d’Honneur depuis sept ans. Nous avons organisé des caravanes médicales dans plusieurs régions du Royaume, mais également dans certains autres pays africains et en Palestine. Notre association a une vocation médicale, chirurgicale et sociale. Personnellement, je m’occupe de l’atelier dentaire dans lequel nous réalisons des consultations et donnons des soins dentaires, particulièrement des extractions», a expliqué Morkani Azzeddine, chirurgien-dentiste, dans une déclaration pour Le360.

L’association a également organisé des cours de sensibilisation dans les écoles de Tissa au profit des élèves du primaire. La sensibilisation à la santé bucco-dentaire consiste en la réalisation d’ateliers où les vidéos projetées montrent aux élèves la méthode efficace du brossage des dents, ainsi que des conseils pour une alimentation saine et de prévention pour entretenir la cavité buccale, explique Soumia Maarouri Amellah, médecin dentiste pédiatrique. Les enfants ont également eu droit à des kits de brossage de dents.

«Notre action ne se limite pas uniquement au Maroc. Nous allons bientôt effectuer des actions au-delà du territoire national dans les pays d'Afrique subsaharienne», a-t-elle fait savoir.

Outre des consultations médicales et de chirurgie, 200 paniers alimentaires, des lots de vêtements, des chaussures ou encore des biscuits ont été distribués aux familles nécessiteuses. Une action qui a permis de redonner sourire et espoir aux habitants de Tissa.

«Nous collectons des vêtements et des biscuits auprès des usines. Ensuite, nous trions ces habits pour les acheminer et les distribuer aux habitants des provinces rurales», a expliqué Fathia Benjalloun, assistante sociale.

«Cette caravane médicale nous a offert l’opportunité de bénéficier même de médicaments. Nous en sommes très heureux. Les cadres médicaux sont serviables et leurs actions se passent dans des bonnes conditions», a témoigné un habitant de Tissa.

Une panoplie d’ateliers récréatifs ont par ailleurs été organisés en faveur des enfants et des jeunes de Tissa. Au total, 1.066 personnes ont été initiées à la peinture, au perlage, à la technologie et la robotique, ou encore à l’astronomie.

Des ateliers créatifs au profit des élèves de Tissa

«Aujourd’hui, nous organisons des ateliers de peinture avec les enfants. C’était magnifique et très enrichissant. Les enfants sont très créatifs. Ils ont une sensibilité au niveau des couleurs et de l’expression. Pour moi, c’est de l’art-thérapie, parce que ces enfants ont besoin d’exprimer leur joie, leur souffrance ou encore leurs problèmes», a analysé Hassan Tamer, artiste professionnel.

Et d’ajouter: «j’ai essayé surtout de les encadrer pour les pousser à être créatifs. J’ai été vraiment très étonné par quelques-uns de leurs travaux qui m’ont laissé bouche bée. Ce que les artistes dans le monde entier cherchent est surtout la spontanéité dans l’expression. Ces ateliers sont, pour moi, un moyen de partage, car non seulement ce sont les élèves qui en bénéficient, mais moi aussi je gagne plus d’inspiration et d’enrichissement».

«Aujourd’hui, j’encadre l’atelier du perlage. C’est un atelier ludique auquel participent des élèves de sept à dix ans. Cet atelier leur permet d'exprimer leur créativité et de mettre au point des bracelets et de colliers pour lesquels nous utilisons des perles de différentes couleurs. Les filles le font pour elles-mêmes. Alors que les garçons créent des bracelets pour leurs mamans et sœurs», a expliqué Ahlam Bensad, spécialiste du design et de décoration.

Créée en 2000 par le docteur Nourreddine Bennani, l’association Les Rangs d’Honneur a un seul objectif: celui de venir en aide aux populations des régions enclavées. «C’est dans cet objectif que nous avons décidé de dresser un bilan, le soir, après chaque action pour discuter des cas des patients nécessitant une prise en charge au niveau local, ou bien nous cherchons des prises en charge pour faire venir les cas les plus urgents à Casablanca», a précisé Nourreddine Bennani, président fondateur de l’association.