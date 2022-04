© Copyright : Mohammed Chellay / Le360 (capture image vidéo)

La Fondation Mohammed V pour la Solidarité a organisé à Jerada, du 14 au 18 avril, une importante caravane multidisciplinaire pour soigner la cataracte ainsi que d'autres maladies. Une large offre de consultations et de soins en médecine générale et spécialisée a été mise à disposition des bénéficiaires.

Une équipe composée de 101 médecins (12 chirurgiens, 13 généralistes et 76 spécialistes) issus des services de la santé publique et du privé d’Oujda, 30 infirmiers et techniciens ainsi que 8 assistantes sociales a été mobilisée afin de garantir un accueil et une prise en charge médicale gratuite de qualité à Jerada.

Interrogé par Le360, Omar Moussa, responsable du pôle médico-humanitaire à la Fondation Mohammed V pour la solidarité, a indiqué que cette opération solidaire bénéficiera aux catégories démunies de la population de Jerada et des communes avoisinantes dans cette province, connue par une prédominance des maladies respiratoires, notamment les bronchopneumopathies chroniques obstructives et les intoxications causées par la silicone.

Selon cet interlocuteur, cette campagne de solidarité sera mise en œuvre sur deux sites d’intervention, à savoir l’Hôpital provincial où seront pris en charge 250 bénéficiaires de la chirurgie de la cataracte, et la place El Amal qui accueillera la caravane des soins primaires multidisciplinaires.

Ce responsable a également souligné qu’en plus des 7 unités mobiles et de la pharmacie qui sont déployées par la Fondation, 4 unités mobiles supplémentaires ont été fournies par l’AMMS et la Direction régionale de la santé d’Oujda en complément des blocs opératoires de l’hôpital provincial de Jerada.

Cette campagne médicale est menée en partenariat avec la Délégation provinciale de la santé de Jerada, la Direction régionale de la santé d’Oujda, le Centre hospitalier universitaire d’Oujda, le Centre supérieur des professions infirmières et techniques de santé d’Oujda (ISPITS), l’association médicale conventionnée, l’Association médicale marocaine de solidarité (AMMS), le Centre national Mohammed VI pour les handicapés de Salé et les autorités locales, a précisé Omar Moussa.