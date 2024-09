Après l’accord trouvé avec les futurs pharmaciens, les discussions se poursuivent avec les étudiants en médecine

Les facultés de médecine et de pharmacie, après plus de dix mois marqués par le boycott des cours par les étudiants, assurent qu’elles vont prendre une batterie de mesures pour assurer un retour à la normale, apprend-on de sources informées.

«L’accord trouvé avec les étudiants grévistes en pharmacie, auquel l’institution du Médiateur a contribué, a été entériné par le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation. Les discussions se poursuivront avec les étudiants en médecine», fait-on savoir.

L’accord conclu avec les étudiants en pharmacie prévoit notamment une série de stages répartis sur la période de formation, le renforcement du cadre pédagogique et la revalorisation des indemnités. Dans le détail, le ministère de l’Enseignement supérieur promet d’augmenter le nombre de sièges pédagogiques, afin de répondre à la doléance des étudiants en pharmacie qui dénonçaient l’effectif pléthorique des nouveaux étudiants qui dépassait les normes recommandées par l’Organisation mondiale de la santé (OMS), ainsi que l’insuffisance des capacités d’accueil pour les stages.

Concernant les stages, le département du ministre Abdellatif Miraoui s’engage à permettre aux étudiants en deuxième année d’effectuer des stages dans les soins et les premiers secours, et l’intégration d’un stage d’une durée de quatre semaines dans les pharmacies pour les étudiants en troisième année, pour leur permettre de renforcer les acquis. De plus, les sanctions disciplinaires ne seront pas appliquées, tout comme le rééchelonnement des examens et les notes éliminatoires.

«Les discussions se poursuivent avec les étudiants en médecine, dans l’espoir de parvenir à une entente similaire, laquelle permettra à tous les étudiants de reprendre leurs études dans des conditions favorables. Les sessions de rattrapage seront organisées le 4 octobre 2024. L’objectif est de tourner la page», assure-t-on.