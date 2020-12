© Copyright : Le360

Des vagues dangereuses de nord-ouest, avec des hauteurs significatives allant de 4 à 6 mètres et des périodes de 14 à 17 secondes, sont attendues à partir de la soirée de vendredi sur les côtes atlantiques entre Assilah et Tarfaya, a indiqué mercredi la Direction générale de la météorologie.

Une amélioration progressive est prévue à partir du lundi 07 décembre, a précisé la Direction dans un communiqué météorologique maritime.

Les marrées hautes sur les zones menacées par les vagues dangereuses oscilleront entre 2 et 3,5 mètres, et ce entre 04H et 07H et entre 17H et 19H45, a ajouté la même source.