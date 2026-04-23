Alerte météo. Fortes rafales de vent et averses orageuses jeudi et vendredi dans plusieurs provinces

De fortes rafales de vent (70 à 80 km/h) avec chasse-poussières sont attendues, jeudi de 14h à 23h, dans les provinces de Figuig, Taourirt et Jerada, a précisé la DGM dans un bulletin d’alerte de niveau de vigilance orange.

Par ailleurs, des averses orageuses (20 à 30 mm) avec grêle et rafales de vent par endroits sont attendues, de jeudi à 14h à vendredi à 12h, dans les provinces de Sefrou, Boulemane, Al Hoceima, Berkane, Taza, Taounate, Moulay Yacoub, Fès, Ifrane, El Hajeb, Taourirt, Oujda-Angad, Jerada, Guercif, Driouch et Nador, a ajouté le bulletin météorologique.