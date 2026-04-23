Société

Alerte météo. Fortes rafales de vent et averses orageuses jeudi et vendredi dans plusieurs provinces

Une manche à air indiquant de fortes rafales de vent. (Photo d'illustration)

De fortes rafales de vent et des averses orageuses sont prévues, jeudi et vendredi, dans plusieurs provinces du Royaume, a indiqué la Direction générale de la météorologie (DGM).

Par Le360 (avec MAP)
Le 23/04/2026 à 12h00

De fortes rafales de vent (70 à 80 km/h) avec chasse-poussières sont attendues, jeudi de 14h à 23h, dans les provinces de Figuig, Taourirt et Jerada, a précisé la DGM dans un bulletin d’alerte de niveau de vigilance orange.

Par ailleurs, des averses orageuses (20 à 30 mm) avec grêle et rafales de vent par endroits sont attendues, de jeudi à 14h à vendredi à 12h, dans les provinces de Sefrou, Boulemane, Al Hoceima, Berkane, Taza, Taounate, Moulay Yacoub, Fès, Ifrane, El Hajeb, Taourirt, Oujda-Angad, Jerada, Guercif, Driouch et Nador, a ajouté le bulletin météorologique.

Par Le360 (avec MAP)
Le 23/04/2026 à 12h00
#Alerte météo#rafales de vent#averses orageuses#DGM

LEs contenus liés

Société

Le retour de la pluie au Maroc: le climatologue Mohammed Said Karrouk décrypte les dérèglements climatiques et la fragilité des infrastructures

Economie

Pluie et neige, un tournant pour la campagne agricole à Oujda-Angad

Société

Salé: la pluie ne décourage pas les promeneurs du week-end

Société

Laâyoune: les dernières précipitations relancent le commerce de l’eau de pluie

Articles les plus lus

1
Les princesses Lalla Khadija, Lalla Meryem et Lalla Hasnaa, accompagnées de Brigitte Macron, assistent au spectacle d’ouverture du Théâtre royal de Rabat
2
Étudiants marocains en France: le gouvernement français annonce une réforme radicale pour la rentrée universitaire 2026
3
Architecture, ingénierie acoustique, espaces... Tout savoir sur le Théâtre royal de Rabat
4
Un laboratoire à ciel ouvert: comment l’exercice African Lion combine innovation et terrain
5
Du méchoui à minuit
6
Le Polisario organisation terroriste: le sénateur Ted Cruz interpelle le département d’État… qui «enquête»
7
Ce que dit l’inauguration de l’usine de Pratt & Whitney à Nouaceur sur l’écosystème aéronautique national
8
Hammouchi en Suède: une visite à forte portée stratégique et une lettre d’intention qui structure l’avenir
Revues de presse

Voir plus