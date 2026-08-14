Société

Alerte météo. Averses orageuses et temps chaud de vendredi à samedi dans plusieurs provinces

Un orage.. DR

Des averses orageuses, accompagnées de grêle et de fortes rafales sous orages, ainsi qu’un temps chaud, sont attendus de vendredi à samedi dans plusieurs provinces du Royaume, a indiqué la Direction générale de la météorologie (DGM).

Par Le360 (avec MAP)
Le 14/08/2026 à 14h30

Des averses orageuses accompagnées de grêle et de fortes rafales sous orages (20 à 35 mm) sont prévues, vendredi de 14h00 à 21h00, dans les provinces d’Al Haouz, Azilal, Khemisset, El Kelaa des Sraghna, Khouribga, Fquih Ben Salah, Meknes, El Hajeb, Ouarzazate et Taroudant, a précisé la DGM dans un bulletin d’alerte de niveau de vigilance orange.

Par ailleurs, une vague de chaleur avec des températures oscillant entre 45 et 48°C concernent, de vendredi à samedi, les provinces d’Aousserd, Oued Ed-Dahab, Boujdour, Assa-Zag, Es-Semara et Tata, a ajouté la même source.

Le même phénomène (42-45°C) est prévu dans les provinces de Taounate, Sidi Kacem, Ouezzane, Fquih ben Salah et l’intérieur des provinces suivantes Laayoune, Tantan et Guelmim.

Par Le360 (avec MAP)
Le 14/08/2026 à 14h30
#Alerte météo#Averses orageuses#temps chaud

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