Aide sociale directe: l’administration de la Défense nationale met en garde contre un site frauduleux

Un site web frauduleux (www[.]asd-ma[.]com/) a été identifié, prétendant être le site officiel de l’aide sociale directe (https://www.asd.ma), a fait savoir la DGSSI dans un bulletin d’alerte daté du 2 décembre 2024.

Ce site incite les victimes à fournir des informations personnelles et sensibles, telles que leur numéro de carte d’identité nationale (CIN), des informations bancaires et des numéros de téléphone.

«Les victimes risquent ainsi de subir des fraudes bancaires et des attaques de phishing supplémentaires, notamment la redirection de paiements d’aides sociales ou le transfert de fonds depuis leurs comptes bancaires», ajoute la même source.

La DGSSI a saisi l’occasion pour émettre une série de recommandations, appelant les usagers à faire preuve de vigilance et ne jamais cliquer sur des liens reçus par SMS ou par email, surtout s’ils proviennent de sources inconnues ou non sollicitées. Avant de fournir toute information sensible, il est important de s’assurer que I’URL du site est correcte et correspond bien à celle d’un site officiel.

«Si vous avez déjà renseigné ces informations sur ce site, cessez immédiatement de partager davantage d’informations sensibles (numéro IDCS, RIB, numéros de carte bancaire, codes de sécurité SMS) par messagerie ou par téléphone. Si vous avez divulgué des informations relatives à votre carte bancaire, bloquez immédiatement votre carte et contactez votre banque pour demander une nouvelle carte», lit-on dans le bulletin d’alerte de la DGSSI.