La DGSSI a déjoué 150 cyberattaques contre le Maroc

Intervenant devant la commission des affaires étrangères à la chambre des représentants, le ministre délégué chargé de la défense nationale, Abdellatif Loudiyi, a souligné que la Direction générale de la sécurité des systèmes d’information (DGSSI) a fait face à une augmentation des cyberattaques en 2023.

La DGSSI, à travers les interventions du Centre de veille, de détection et réponse aux attaques informatiques, s’emploie à fournir les moyens nécessaires à la sécurité informatique ainsi qu’à la gestion des cyber-incidents et de leurs menaces. Ces interventions, poursuit Loudiyi, visent essentiellement à sensibiliser sur les menaces cybernétiques en émettant des bulletins de sécurité et des alertes. Ces informations ont été diffusées à tous les responsables des systèmes d’information pour les informer des nouvelles vulnérabilités afin de moderniser leurs systèmes et de consulter les nouvelles menaces électroniques, indique le ministre délégué.

Dans ce cadre, poursuit Loudiyi, 150 cyberattaques ont été traitées cette année et 464 bulletins et notes ont été publiés, parmi lesquels se trouvent 133 bulletins à caractère critique: «Ces interventions visent, aussi, à accompagner l’évolution de la sécurité numérique et à fournir les services électroniques aux citoyens. Pour ce faire, le Centre de veille offre un service d’évaluation des failles pour déceler la faiblesse des applications web et des smartphones et rechercher les défaillances dans les systèmes d’information avant qu’ils ne soient utilisés par les employés et ce en coordination avec les établissements concernés», précise le ministre délégué. A cet égard, poursuit-il, il a été procédé au contrôle de 56 applications et au traitement des cyber-incidents signalés par des tiers ou détectés par le Centre de veille.

Le ministre, relaie Al Akhbar, souligne que la DGSSI veille à la protection des systèmes d’information des institutions de l’Etat et des infrastructures d’importance vitale conformément aux dispositions de la loi 05.20 relative à la cybersécurité. C’est ainsi qu’il a été procédé à des opérations d’audit et de contrôle des systèmes d’information de près de 27 ministères et établissements publics ainsi que des institutions à caractère stratégique relevant des secteurs de la santé, des transports, de l’équipement, de l’eau et des banques.

L’objectif, souligne Loudiyi, étant d’évaluer leurs systèmes d’information et leur capacité à résister face aux cyberattaques. Pour ce qui est de l’amélioration des compétences et de l’efficacité des ressources humaines en matière de cybersécurité, la DGSSI a programmé plusieurs stages de formation en faveur de 300 cadres spécialisés dans le domaine de la sécurité des systèmes d’information, conclut le ministre.