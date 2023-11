Agadir: verdict reporté dans l’affaire du gendre de Driss Basri

Le tribunal de commerce d’Agadir a décidé, jeudi 17 novembre, de prolonger de 15 jours le délibéré dans l’affaire de la société Omnium marocain de pêche (OMP) et sa filiale Phiasud concernant la révocation des responsables chargés de leur gestion. Cette prorogation a été justifiée par la maladie de l’un des membres de la cour, rapporte Al Akhbar du 18 novembre. Le tribunal devait prononcer le jugement le 16 novembre courant dans cette affaire portée en justice par Abdelmoughit Slimani, l’ancien maire de Casablanca et gendre de l’ex-ministre de l’Intérieur Driss Basri. Le plaignant cherche à révoquer les gestionnaires de la société Phiasud dont il est associé. La cour a prorogé le délibéré jusqu’au 30 novembre.

Les magistrats statuent sur ce dossier depuis son enregistrement le 24 février 2023 dans le tribunal de commerce après une série de plaidoiries écrites par le plaignant Slimani et les représentants légaux des sociétés OMP et Phiasud. Le tribunal avait mis en délibéré cette affaire lors de l’audience du 23 mars en annonçant le 30 mars comme date du prononcé du jugement. Mais les juges ont suspendu les délibérations dûment justifiées par la demande de la défense de «l’accusé» d’exposer sa réponse aux documents fournis par l’avocat du plaignant.

Les deux partis, rapporte Al Akhbar, attendent avec impatience un verdict qui aura des conséquences sur la gestion de la société OMP et de sa filiale Phiasud. Et pour cause, le plaignant Abdelmoughit Slimani affiche une ténacité sans faille pour reprendre ses droits au sein de la société et retrouver sa place dans le conseil d’administration. Mais la partie adverse rétorque qu’il ne bénéficie d’aucune qualité de gestionnaire et qu’il a été absent durant plusieurs assemblées générales de la société.

Le conseil d’administration de l’OMP est présidé par un nouveau directeur élu en 2018. Quant à Abdelmoughit Slimani, qui était président et gestionnaire de la société Phiasud de 1989 à 2004, il est revenu sur le devant de la scène dans le secteur de la pêche maritime après une longue absence. Beaucoup d’eau a coulé sous les ponts.