Société

Agadir: l’effet Mondial booste les ventes de maillots et accessoires de l’équipe nationale

La Coupe du monde apparaît comme un véritable levier de relance pour le commerce local. (M.Oubarka/Le360)

Par M'hand Oubarka
Le 28/06/2026 à 12h01

VidéoÀ Agadir, l’engouement autour de la Coupe du monde se traduit par une nette hausse des ventes de maillots et d’accessoires de la sélection nationale. Au marché Souk El Had, les commerçants évoquent une demande en forte progression.

Cette dynamique a un impact direct sur les revenus des professionnels, qui évoquent un regain d’activité bienvenu après des périodes marquées par un certain ralentissement. Selon eux, cet élan pourrait encore s’amplifier si la sélection nationale poursuit son parcours dans la compétition.

Pour les commerçants, l’affluence ne se limite pas aux clients locaux. Des touristes étrangers, de diverses nationalités, participent également à cet engouement, attirés par la popularité croissante de l’équipe marocaine.

Les commerçants soulignent par ailleurs que les prix des articles pour supporters restent globalement accessibles, sans augmentation notable à ce stade. Une stratégie qui vise à maintenir l’attractivité de l’offre et à encourager les achats, dans un contexte où ces événements sportifs représentent souvent une opportunité ponctuelle de relance économique.

Les professionnels espèrent que la qualification du Maroc pour les phases finales permettra de prolonger cette dynamique commerciale. Une progression de l’équipe nationale pourrait ainsi générer des recettes supplémentaires.

Sur le terrain, les vendeurs d’articles pour supporters confirment cette tendance positive. Ils indiquent avoir élargi leur offre pour répondre à la demande, en proposant une large gamme de produits adaptés aussi bien aux supporters marocains qu’aux visiteurs étrangers.

Dans ce contexte, la Coupe du monde apparaît comme un véritable levier de relance pour le commerce local, illustrant une fois de plus l’impact économique des grands événements sportifs sur les marchés de proximité.

Par M'hand Oubarka
Le 28/06/2026 à 12h01
#Agadir#Coupe du monde#Maroc

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