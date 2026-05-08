Agadir-Las Palmas: après la ligne aérienne, une liaison maritime en discussion

À l’occasion d’un déplacement aux îles Canaries, mené à la tête d’une délégation économique, Karim Achengli, président de la région de Souss-Massa, a abordé avec Fernando Clavijo Batlle, président du gouvernement canarien, la question d’une liaison maritime entre le port d’Agadir et celui de Fuerteventura. L’objectif est de faciliter et de développer les échanges commerciaux entre la région de Souss-Massa et l’archipel canarien, dans une logique de renforcement des intérêts économiques unissant le Maroc et l’Espagne.

Dans le cadre de cette visite, un protocole d’accord a également été signé pour promouvoir les exportations et attirer les investissements étrangers, rapporte Al Akhbar de ce week-end (9 et 10 mai). Les deux parties ont convenu de renforcer leur complémentarité dans divers secteurs d’intérêt commun, tels que l’économie, la recherche scientifique, le sport, ainsi que d’autres domaines porteurs.

Selon les données disponibles, le développement des échanges entre Souss-Massa et les Canaries dépend étroitement de l’établissement de cette ligne maritime. Un sujet récurrent dans les discussions bilatérales, particulièrement après l’échec du projet de liaison entre le port de Fuerteventura et celui de Tarfaya, dans la région de Laâyoune-Sakia El Hamra. Engagées depuis plusieurs années, les négociations sur ce dossier ont franchi des étapes significatives à divers niveaux sans toutefois aboutir à une concrétisation, malgré l’unanimité des parties quant à l’importance de rétablir une telle connexion pour stimuler les activités commerciales et les échanges économiques.

Deux sociétés espagnoles avaient d’ailleurs remporté l’appel d’offres pour l’exploitation de cette ligne et des réunions ont eu lieu entre leurs responsables et plusieurs parties prenantes. Présidées par le président du gouvernement canarien, ces rencontres ont permis d’examiner l’ensemble des mesures nécessaires à la relance de la liaison, note Al Akhbar. Des groupes de travail ont été constitués pour accompagner ce projet sur tous les plans. De l’autre côté, toutes les conditions étaient réunies au port de Tarfaya, dont les travaux étaient achevés depuis longtemps. L’Agence nationale des ports (ANP) l’a officiellement réceptionné le 18 octobre 2020 et un scanner a même été installé pour le contrôle des marchandises et des bagages.