Affluence record à Al Hoceima: les cultivateurs de cannabis graciés se pressent pour renouveler leur CNIE

Les personnes originaires du Rif marocain qui ont bénéficié de la réconciliation, que ce soit à travers la grâce royale accordée aux petits commerçants et agriculteurs du cannabis ou via la légalisation de la culture et du commerce règlementé, ont repris une vie normale. Un geste de royal qui leur a permis de retrouver leurs maisons et leurs familles après plusieurs années de fuite, de prison ou de traque. Un retour à la légalité qui nécessite l’obtention des pièces d’identité, rapporte Al Ahdath Al Maghribia du mardi 15 octobre.

Pour ce faire, la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) a lancé une campagne de renouvellement de la carte nationale d’identité électronique (CNIE) pour faciliter la tâche aux habitants de ces régions escarpées.

Une initiative qui a connu une forte affluence des habitants des communes situées principalement dans la province d’Al Hoceima, malgré les mauvaises conditions climatiques. C’est ainsi que des dizaines de citoyens résidant dans les villages éloignés se sont rendus au siège du Caïdat Issaken, où a été installé un espace dédié au renouvellement de la CNIE.

Plusieurs bénéficiaires de la grâce royale à l’occasion de l’anniversaire de la Révolution du roi et du peuple, ainsi que des individus condamnés, poursuivis ou recherchés dans des affaires liées à la culture du cannabis, ont pu établir ou renouveler leur CNIE.

Afin de rapprocher les services administratifs des citoyens, des équipes de la DGSN se sont rendues sur les lieux à bord d’unités mobiles équipées d’appareils d’enregistrement des données personnelles d’identification et de relevé des empreintes. Ils ont ainsi accompagné et orienté les citoyens tout au long des différentes étapes de l’opération de renouvellement de la CNIE en donnant la priorité aux personnes âgées, relaie Al Ahdath Al Maghribia.