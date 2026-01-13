Affaite «Café La Crème» à Marrakech: la Cour d’appel confirme la peine de mort pour les principaux accusés

Les deux principaux prévenus, Gabriel E., né en 1993 à Amsterdam, et Chardion J., né en 1988 à Curaçao, ont été condamnés à la peine de mort, confirmant ainsi le verdict prononcé en première instance. Les deux hommes sont les auteurs des tirs qui ont coûté la vie à un jeune homme, touché par douze balles à la tête et à la poitrine, et ont blessé deux autres personnes. Le crime a eu lieu le 2 novembre 2017 au café La Crème à Marrakech.

La Cour a en revanche allégé certaines peines. Jamal T. voit sa peine réduite de dix à neuf ans de prison, tandis que son frère Abdel Nasser T. passe de dix à huit ans. Ce dernier avait déjà été libéré après avoir purgé sa peine. Le propriétaire du café, Mustafa F., voit quant à lui sa peine ramenée de quinze à dix ans, et son frère Mohamed F. de huit à cinq ans.

Les accusations portées contre les principaux accusés incluent le meurtre avec préméditation, la tentative de meurtre, l’incendie volontaire, la possession illégale d’armes et de munitions, la formation d’une bande criminelle, ainsi que la consommation d’alcool et de drogues. L’affaire avait révélé des liens entre les auteurs et des réseaux de trafic de drogues opérant entre le Maroc et les Pays-Bas.