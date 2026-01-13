Société

Affaite «Café La Crème» à Marrakech: la Cour d’appel confirme la peine de mort pour les principaux accusés

Le café La Crème à Marrakech, théâtre d’une fusillade meurtrière.. DR

La chambre criminelle de la Cour d’appel de Casablanca a rendu, ce lundi 12 janvier 2026, son verdict concernant les accusés de l’affaire du café «La Crème» à Marrakech.

Par La Rédaction
Le 13/01/2026 à 07h57

Les deux principaux prévenus, Gabriel E., né en 1993 à Amsterdam, et Chardion J., né en 1988 à Curaçao, ont été condamnés à la peine de mort, confirmant ainsi le verdict prononcé en première instance. Les deux hommes sont les auteurs des tirs qui ont coûté la vie à un jeune homme, touché par douze balles à la tête et à la poitrine, et ont blessé deux autres personnes. Le crime a eu lieu le 2 novembre 2017 au café La Crème à Marrakech.

La Cour a en revanche allégé certaines peines. Jamal T. voit sa peine réduite de dix à neuf ans de prison, tandis que son frère Abdel Nasser T. passe de dix à huit ans. Ce dernier avait déjà été libéré après avoir purgé sa peine. Le propriétaire du café, Mustafa F., voit quant à lui sa peine ramenée de quinze à dix ans, et son frère Mohamed F. de huit à cinq ans.

Les accusations portées contre les principaux accusés incluent le meurtre avec préméditation, la tentative de meurtre, l’incendie volontaire, la possession illégale d’armes et de munitions, la formation d’une bande criminelle, ainsi que la consommation d’alcool et de drogues. L’affaire avait révélé des liens entre les auteurs et des réseaux de trafic de drogues opérant entre le Maroc et les Pays-Bas.

Par La Rédaction
Le 13/01/2026 à 07h57
#Marrakech#Casablanca#Maroc#Justice

LEs contenus liés

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Diapo. Marrakech: réveil douloureux au café "La Crème"

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Marrakech: l’enquête sur le crime du café «La Crème» touche à sa fin

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Marrakech: les principaux accusés dans la fusillade du café La Crème passent à table

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Affaire «La Crème»: nouveaux rebondissements

Articles les plus lus

1
Bank Al-Maghrib annonce le retrait de certains billets de banque à compter du 1er janvier 2026
2
Choses vues
3
France-Algérie: la cassure s’installe
4
Les barrages font le plein: 10 infrastructures hydrauliques atteignent leur capacité maximale
5
Décès de Hassan Ouriagli, PDG d’Al Mada, une grande figure du monde entrepreneurial
6
Violences et dérapages après Nigeria–Algérie: joueurs, supporters et journalistes algériens hors de contrôle après l’élimination
7
Khawa Africa
8
Le Roi souffre d’une lombosciatalgie mécanique, associée à une contracture musculaire, sans aucun signe de gravité
Revues de presse

Voir plus