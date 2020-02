© Copyright : DR

Les procès des protagonistes accusés dans l’affaire Hamza mon bb se poursuivent, devant le tribunal de première instance de Marrakech. Un jeune étudiant, accusé de hacking par la justice, a été condamné à deux ans de prison ferme et au versement de dommages et intérêts aux plaignants. Les détails.

Dans la série des procès de l’affaire Hamza mon bb, une nouvelle peine de prison ferme vient d'être prononcée à l'encontre d'un étudiant que la justice accusait de piratage informatique.

Le juge près le tribunal de première instance de Marrakech en charge de cette affaire, a condamné hier, mardi 18 février Oussama El Ajmi, étudiant dans cette ville, surnommé «Le Hacker», à deux ans de réclusion et au versement de dommages et intérêts compensatoires aux plaignants ayant subi un préjudice.

Oussama El Ajmi devra donc s'acquitter du versement de 120.000 dirhams à la chanteuse Saïda Charaf, de 50.000 dirhams à une ONG de défense des droits humains, le Centre national des droits de l'homme, dont le président, Mohamed Madimi, qui s'était porté partie civile dans ce procès, devra recevoir 40.000 dirhams à titre compensatoire.

Ce n'est pas tout: cet étudiant convaincu de faits de hacking devra verser 100.000 dirhams à un autre plaignant, Mostafa Mahir pour le préjudice moral subi, et s’acquitter en outre d’une amende de 10.000 dirhams en faveur de la Trésorerie Générale du Royaume.

La chanteuse Saïda Charaf avait porté plainte suite à des révélations attentatoires à sa vie privée et l'enquête menée suite à ce dépôt de plainte avait abouti à l'arrestation de cet étudiant, Oussama El Ajmi, ainsi qu'à celle de la chanteuse Dounia Batma et de sa soeur Ibtissam, lesquelles se trouvent toujours sous le coup de poursuites judiciaires dans le cadre de cette affaire née sur les réseaux sociaux Instagram et Snapchat en 2016, où les administrateurs de deux comptes anonymes, sous le pseudonyme Hamza mon bb, s'étaient spécialisés dans la diffamation et le chantage de plusieurs célébrités, vidéos et photos à l'appui.

Rappelons enfin que ce même tribunal de première instance de Marrakech a condamné la semaine dernière, toujours dans le cadre de cette affaire, trois personnes à deux ans de prison et une amende de 100.000 dirhams. Il s’agit d'une dénommée "Soukaina Glamour", youtubeuse, de Adnane Sakine, propriétaire d’une agence de location de voitures, et d'un correspondant de presse, Mohamed Dahir.