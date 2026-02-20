Société

Affaire Escobar du Sahara: le procès touche à sa fin

La Cour d'appel de Casablanca.

Revue de presseLa cour d’appel de Casablanca pourrait clore le dossier de l’affaire de l’«Escobar du Sahara». Une audience décisive est prévue la semaine prochaine. Les détails dans cette revue de presse qui provient du quotidien Assabah.

Par La Rédaction
Le 20/02/2026 à 19h18

Le procès de l’«Escobar du Sahara» a repris jeudi dernier à la Cour d’appel de Casablanca après une suspension dictée par la grève des avocats qui avaient suspendu les services professionnels.

«L’audience de jeudi dernier, présidée par le magistrat Ali Tarchi, a été consacrée aux plaidoiries des avocats des accusés Abderrahim Bioui, Taoufiq Benayada et Abderrahmane Dkhissi», rapporte le quotidien Assabah dans son édition du week-end des 21 et 22 février.

Ces plaidoiries, souligne Assabah, ont été notamment axées sur les preuves tangibles qui devraient être apportées au dossier de l’affaire par le parquet compétent en vue d’appuyer l’accusation. C’est ce que les plaidoiries ont essayé de démontrer afin de neutraliser les accusations retenues contre les mis en cause.

Ainsi, des expertises comptables et des audits ont été présentés à la Cour pour justifier les fortunes des mis en cause, notamment Abderrahim Bioui, et écarter les pistes de l’enrichissement rapide et du trafic de drogue.

Dans ce cadre, les avocats ont présenté «une expertise montrant des bénéfices de l’ordre de 15 millions de dirhams avec un chiffre d’affaires de l’ordre de 19 millions de dirhams».

Par ailleurs, une expertise portant sur l’exploitation d’une carrière de sable a révélé un chiffre d’affaires de 195 millions de dirhams. Selon la défense, ce montant était largement suffisant pour financer les projets menés entre 2008 et 2022. En recoupant les différentes expertises réalisées, les avocats ont d’ailleurs conclu que les sommes dûment justifiées excédaient les 270 millions de dirhams.

Par La Rédaction
Le 20/02/2026 à 19h18
#Escobar du Sahara#Justice

LEs contenus liés

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

Mohamed Mehdi Bensaid dément tout lien avec l’affaire «Escobar du Sahara» et saisit la justice

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Affaire «Escobar du Sahara»: le «Malien» se constitue partie civile

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Affaire «Escobar du Sahara»: un nouveau report, de nouveaux rebondissements

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Escobar du Sahara: l’énigme de la villa de Californie reste entière

Articles les plus lus

1
Le Conseil de la concurrence perquisitionne les locaux de Masterlab à Rabat
2
Donald Trump salue l’engagement du Maroc pour la stabilisation et la reconstruction de Gaza
3
Fès: l’éclat doré des douceurs traditionnelles fait vibrer les ruelles de la cité millénaire
4
Un collectif des estomacs porte plainte contre les familles marocaines
5
Le boom des recettes fiscales au Maroc expliqué par le patron des impôts, Younès Idrissi Kaitouni
6
Le Maroc prêt à déployer des policiers et enverra des militaires à Gaza, annonce Nasser Bourita
7
Comment le Conseil de la concurrence justifie son choix controversé de vouloir briser le monopole des pharmaciens?
8
Un PIB à 400 milliards de dollars en Algérie: comment Tebboune fabrique une prospérité en toc
Revues de presse

Voir plus