Accusé de viol, Achraf Hakimi rompt le silence pour la première fois

Deux ans se sont écoulés depuis qu’Achraf Hakimi, star de l’équipe nationale de football et du PSG, a été accusé de viol par une jeune femme. Pour la première fois, le latéral droit se confie sur ce dossier, expliquant avoir été victime d’une tentative de chantage.

C’est ce que rapporte Al Akhbar dans son édition du vendredi 28 février. Bien que la source exacte de la déclaration d’Achraf Hakimi ne soit pas précisée, il est fort probable qu’elle provienne d’une récente publication du média français l’Intern@ute, qui a rapporté ses confidences.

Selon Al Akhbar, l’affaire remonte à mars 2023, date à laquelle Achraf Hakimi a été accusé de viol par une jeune femme. Celle-ci affirme l’avoir rencontré sur Instagram deux mois auparavant et avoir été victime d’une tentative de viol à son domicile, comme elle l’avait déclaré au journal Libération.

Comme le rappelle aussi Al Akhbar, le juge d’instruction avait dans un premier temps mis en examen le défenseur marocain et l’avait placé sous contrôle judiciaire. Mais ce dernier avait immédiatement contesté les faits. Son avocate avait alors déclaré que son client était «la cible d’une tentative de chantage».

Deux ans plus tard, rapporte le quotidien, le joueur du PSG a, à son tour, porté plainte contre la jeune femme pour tentative d’extorsion. Pour la première fois donc, l’international marocain s’est exprimé sur le sujet. «C’est la première fois que je parle de cette affaire publiquement. La vérité, c’est que lorsque tu réussis et que tout va bien, tu deviens une cible facile pour certaines personnes. Cela m’a appris que l’on ne peut faire confiance qu’à peu de gens autour de soi. Quand nous avons confié cette affaire à la justice, nous avons compris que ce n’était qu’une tentative de chantage», a-t-il déclaré, repris par Al Akhbar.

Dans ses confidences, Achraf Hakimi explique: «Ils voulaient m’extorquer de l’argent, c’est pourquoi nous avons porté plainte. Le système judiciaire a bien géré la situation et les choses avancent dans le bon sens. Cette affaire sera bientôt résolue, la vérité éclatera et nous pourrons en parler plus librement».