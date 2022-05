En 85 ateliers scientifiques, la neuvième édition du festival des sciences a permis aux élèves d'Oujda de découvrir des ateliers d’architecture, de robotique, de médecine, d’informatique, d’astronomie, d’économie, de chimie et de physique.

© Copyright : Mohammed Chellay / Le360 (capture image vidéo)

La neuvième édition du festival des sciences de Oujda prend fin ce dimanche 8 mai 2022. Un évènement pour vulgariser les sciences auprès des jeunes élèves des écoles publiques et privées de cette ville de l'Oriental.

Ce dimanche 8 mai, c'est le dernier jour de la neuvième édition du festival des sciences de Oujda. L’évènement qui bat son plein depuis le vendredi 6 mai dernier au Parc écologique de la ville, est organisé par l’association «Dar Al Ouloum», soit la «Maison des Sciences« et la Fondation Omar bin Abdulaziz, en partenariat avec l'Agence de Développement de l'Oriental.

Dans une déclaration pour Le360, Rajaa Abdou du comité d’organisation de ce festival, explique que l’évènement regroupe 85 ateliers scientifiques mettant en valeur plusieurs sciences et s'adressent à plus de 8000 enfants de plusieurs établissements scolaires, du public et du privé.

«Nous avons organisé des visites guidées auxquelles participent plusieurs élèves des écoles privées et publiques de la ville de Oujda, et nous avons également décidé d’ouvrir la porte au grand public à tous ceux qui désirent prendre part à ces ateliers», souligne cette interlocutrice.

Les élèves, très motivés, qui ont participé à cette neuvième édition du festival des sciences ont découvert des atelirs d’architecture, de robotique, de médecine, d’informatique, d’astronomie, d’économie, de chimie et de physique.