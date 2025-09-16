À Agadir, intensification de la lutte contre les «cafés à chicha» illégaux

À Agadir, les autorités sécuritaires ont mené, à la fin du week-end dernier, une opération surprise de grande envergure ciblant plusieurs cafés et espaces touristiques réputés pour la consommation de chicha.

Cette initiative, explique le quotidien Assabah dans son édition de ce mercredi 17 septembre, s’inscrit dans le cadre d’un plan global visant à faire respecter les thermes de la loi, et à réguler les activités non autorisées, de plus en plus présentes dans certains quartiers, fréquentés par les touristes.

La campagne a permis la saisie de quantités importantes de pipes à chicha et d’accessoires, et l’établissement de procès-verbaux à l’encontre des propriétaires et gestionnaires de ces établissements.

Ces derniers seront bientôt traduits devant la justice, pour que les sanctions légales soient appliquées.

Les équipes de sécurité ont également vérifié l’identité de dizaines de clients présents sur place, afin d’évaluer leur situation légale et de détecter toute activité suspecte liée à ces espaces.

Au-delà de la simple répression, ces opérations traduisent une préoccupation réelle des autorités pour la santé publique, a-t-on lu.

Les cafés proposant la chicha en dehors des normes représentent en effet un risque sanitaire important, exposant les consommateurs à des substances nocives et créant un environnement propice à la consommation non contrôlée de tabac, mais aussi des drogues.

Sans oublier que les «cafés à chicha» sont aussi des lieux où la prostitution prospère.

De plus, la prolifération de ces établissements illégaux menace l’image touristique d’Agadir, ville qui se positionne comme une destination sûre et moderne.

Les opérations répétées montrent la détermination des pouvoirs publics à préserver la réputation de la ville, à protéger les citoyens et les visiteurs, et à maintenir l’ordre public.

En adoptant cette approche combinant répression légale et contrôle sanitaire, les autorités envoient un signal clair: les pratiques non autorisées ne seront pas tolérées, et Agadir entend conjuguer attractivité touristique et sécurité de ses habitants, et visiteurs.