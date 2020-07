© Copyright : DR

Le ministre saoudien Faisal bin Farhan Al Saud, est arrivé au Maroc hier soir, mardi 28 juillet 2020, pour une visite de travail au cours de laquelle il doit rencontrer son homologue marocain, Nasser Bourita, a appris Le360 de source gouvernementale marocaine.

L'objectif du déplacement du responsable saoudien n'a pas été précisé, mais plusieurs sources informées notent que cette visite intervient au lendemain des entretiens qu'ont eus à Rabat deux hauts responsables libyens avec les autorités marocaines.

Nasser Bourita a en effet reçu séparément, lundi 27 juillet 2020, en audience, Aguila Salah et Khaled Mechri, respectivement président du Parlement de Tobrouk et président du Haut conseil de l'Etat libyen.

Selon des médias occidentaux et arabes, l'Arabie saoudite ferait partie, aux côtés des Emirats arabes unis, du clan des pays qui soutiennent la Russie et l'Egypte dans le conflit libyen.

Leur allié, le maréchal Khalifa Haftar, accusé d’être un "putschiste" qui règne sur l'Est et le Sud libyen, tente actuellement de prendre le pouvoir à Tripoli et de renverser le gouvernement d'union nationale, que dirige le Premier ministre, Fayez El-Sarraj, soutenu par la Turquie.

La position prônée par le Maroc se veut neutre. Le Royaume soutient en effet la légalité et l'initiative de paix de Skhirat (dont les accords ont été signés en 2015), un processus pour lequel Rabat a été l'un des artisans, et qui s’oppose formellement à des ingérences étrangères, qui risqueraient "la déstabilisation et la balkanisation de la Libye", pays riche en pétrole.

Le chef de la diplomatie saoudienne se trouve au Maroc dans le cadre d'une tournée qui l'a déjà mené au Caire, à Tunis et à Alger.