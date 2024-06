Visas Schengen: ces milliards que les Marocains gaspillent dans des demandes refusées

En 2023, les Marocains ont déposé 591.404 demandes de visas Schengen, soit 39,7% de plus comparativement à 2022, trustant ainsi la quatrième place pour ces demandes dans le monde entier.

En ce qui concerne les refus qui leur ont été opposés, le nombre de Marocains qui ont constaté que leur dossier avait été rejeté par les services consulaires de l’espace Schengen, s’élève en 2023 à 136.367 personnes, soit 8,3% de l’ensemble des visas qui ont été refusés l’an dernier dans l’ensemble de l’Afrique.

L’ensemble de ces refus auront en tout coûté aux Marocains une somme de plus de 100 millions de dirhams (soit près d’environ 11 millions d’euros), indique Schengen News, un bulletin d’information que relaie Al Akhbar de ce jeudi 13 juin.

Selon le quotidien, «les Marocains sont en tête des ressortissants d’Afrique concernés par le refus de visas Schengen, après les Algériens, qui ont dépensé pas moins de 13,3 millions d’euros pour des demandes rejetées».

Al Akhbar précise que les ressortissants des pays d’Afrique ont dépensé au total, en 2023, 56,3 millions d’euros en frais de demande de visas.

Mardi dernier, 11 juin 2024, la Commission européenne a annoncé sa décision de revoir à la hausse les frais pour les visas de séjour court (dits de «type C») dans l’espace Schengen, qui comprend les États membres de l’Union européenne (UE), à l’exception de l’Irlande et de l’île de Chypre, ainsi que de la Roumanie et de la Bulgarie pour les frontières terrestres.

Tous les trois ans, rappelle Al Akhbar, la Commission européenne évalue les tarifs donnant droit à différentes catégories de visas Schengen, et il se peut donc que ceux-ci soient augmentés, sur la base de plusieurs critères.

Après cette nouvelle augmentation, attendue, «les frais passeront ainsi de 80 à 90 euros pour les adultes, soit une hausse de 12%, et de 40 à 45 euros pour les enfants âgés entre six et douze ans», précise Al Akhbar.

L’octroi d’un visa Schengen, rappelle le quotidien, permet de séjourner jusqu’à 90 jours dans l’espace Schengen, sur une période de six mois.