Vidéo. Younes Sekkouri lance un ambitieux programme de 250.000 emplois en deux ans dédiés aux jeunes

Younes Sekkouri, ministre de l'Inclusion économique, à Casablanca, lors de sa tournée pour la présentation son ambitieux programme d'emploi de 125.000 jeunes pour un budget d'environ 3 milliards de dirhams.

© Copyright : Brahim Mousaaid / Le360

Younes Sekkouri, le nouveau ministre de l’Inclusion économique, de la Petite Entreprise, de l’Emploi et des compétences entreprend actuellement des visites dans les régions du pays pour vulgariser et lancer un programme d'emplois en faveur de 250.000 jeunes, en deux ans et ce, pour un budget global d’environ 3 milliards de dirhams.

Après Agadir et Marrakech, le ministre a présenté, ce mercredi 3 novembre 2021, son programme pour l’emploi aux autorités de la région de Casablanca-Settat, en présence du wali, Said Ahmidouch, du président de la région, Abdellatif Maazouz, et des directeurs des différents services extérieurs. Ce programme d'emploi de 125.000 jeunes à partir de 2022 s'inscrit dans le cadre d'une démarche gouvernementale intitulée "l'accompagnement de la mutation économique en vue de la création des opportunités d'emploi pour tous". Les initiatives du département du ministre de l'Inclusion économique tourne autour de deux axes à savoir "la création des chantiers" et "l'offre des emplois à travers de réelles opportunités". "Conformément aux orientations du Souverain, nous avons décidé de mettre en œuvre cet ambitieux programme d'emploi de 125.000 jeunes ayant été marginalisés en raison de la pandémie", a affirmé le ministre lors de la présentation du programme au siège de la wilaya de la capitale économique. Emploi des jeunes: la baisse du chômage que l'on ne voit pas "C'est un plan qui va bénéficier à l’ensemble des 12 régions de Royaume à travers notamment une mobilisation de tous, car notre projet est réalisable si les efforts se rejoignent ", a-t-il expliqué dans une déclaration pour Le360. "Les employeurs des jeunes sont les secteurs public et le privé". S'exprimant devant l'assistance, Younes Sekkouri a ajouté que "les emplois sont ouverts à tous les jeunes, y compris aux femmes, sans exclusion, mais pour mieux accompagner, il faut une bonne gestion des deux projets intitulés: chantiers et opportunités". Il a suggéré la programmation d'un cycle de formation et de professionnalisation des jeunes et l'encouragement de la recherche scientifique. Au sujet du projet dit "opportunités", le ministre a expliqué qu'il s'agit de l'octroi de prêts d'un montant individuel de 100.000 dirhams pour la création de chaque petite entreprise. Remboursables sur dix ans, ces crédits vont permettre la création de 3.000 nouvelles petites entreprises sur l’année 2022. A cet égard, un prix de l'innovation verra le jour. De son côté, Abdellatif Maâzouz, le président du Conseil régional de Casablanca-Santé, a salué les initiatives du ministère de l'Inclusion économique affirmant que le conseil ne ménagera aucun effort pour accompagner les deux projets qui arrivent à point nommé après la pandémie qui a gelé certaines activités. "Les emplois vont concerner divers chantiers, l'entretien des routes, les travaux publics, les secteurs liés à l'environnement, l'éclairage...", a-t-il affirmé dans une déclaration pour Le360.

Par Mohamed Chakir Alaoui et Brahim Moussaaid