Kiosque360. Si l'on ne cesse de pointer la montée du chômage, tout porte à croire que le marché de l’emploi commence, petit à petit, à retrouver des couleurs.

L’ubérisation du marché du travail, sous l’effet de la rareté des offres d’emploi et des licenciements massifs, est en marche face la persistance du chômage. Dans son édition du jour, Les Inspirations ÉCO conçoit que si «les chiffres du chômage, relatifs au deuxième trimestre de l’année (12,8% à fin juin 2021 contre 9,2% en 2019), ne permettent pas de confirmer vraiment cette tendance, il semble que le marché de l’emploi commence à retrouver progressivement des couleurs». Il en veut pour preuve «de plus en plus d'entreprises qui recrutent, après des vagues de licenciements énormes».



Le journal va même plus loin, promettant une baisse sensible du taux de chômage dans les mois à venir. Il assure que «les recruteurs ont l’embarras du choix du fait du contexte actuel», et révèle qu'il existe également, pour les chômeurs, beaucoup de structures de recyclage pouvant leur permettre d’adapter leur profil à la nouvelle donne du marché du travail, tourné vers les nouveaux métiers du futur.



Le quotidien tempère cette bonne perspective indiquant que «certains recruteurs sont de plus en plus attirés par des demandeurs d’emplois taillables et corvéables à merci, leur proposant, le plus souvent, des contrats de travail précaires». Cela nécessitera une intervention de l’État «pour permettre aux entreprises de recruter plus facilement», préconisent les spécialistes. Il parle de panoplie de solutions à portée de main pour la nouvelle équipe gouvernementale comme «la baisse des impôts sur le revenu ainsi que la mise en place d’une prime d’encouragement destinée aux petites entreprises qui recrutent».