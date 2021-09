© Copyright : Far-Maroc

Belkhir El Farouk a été reçu hier, mardi 28 septembre 2021, à Abu Dhabi, par le Cheikh Mohamed Bin Zayed Al Nahyane, prince héritier des EAU et commandant suprême adjoint des forces armées émiraties.

Fraîchement nommé inspecteur général des Forces armées royales (FAR) par le Roi Mohammed VI, le général de Corps d’Armée Belkhir El Farouk, commandant de la zone Sud, a effectué hier, mardi 28 septembre, une visite officielle aux Emirats Arabes Unis, à la tête d’une importante délégation militaire, rapporte l’agence de presse officielle émiratie WAM.

A son arrivée à Abu Dhabi, Belkhir El Farouk a été accueilli par Mohammad Bin Ahmad Al Bawardi, secrétaire d'Etat aux Affaires de défense, qui a réitéré le soutien des Emirats arabes unis aux efforts du Maroc en faveur de la paix, de la stabilité et du développement.

Au cours de leur entretien, les deux responsables ont abordé un certain nombre de questions régionales et internationales d’intérêt commun, et ont discuté des moyens de développer la coopération entre les deux pays, en particulier dans le domaine militaire.

Par la suite, Belkhir El Farouk a été reçu à Qasr Al Shati à Abou Dhabi, par le prince héritier d’Abu Dhabi et commandant suprême adjoint des forces armées des Emirats arabes unis Mohammed ben Zayed Al Nahyane, auquel le général El Farouk a transmis les salutations du Roi Mohammed VI, et ses vœux de progrès et de prospérité au peuple des Emirats Arabes Unis.

Selon l’agence de presse officielle des EAU, les discussions ont porté, entre autres, sur le renforcement de la coopération militaire et de défense entre les deux pays.

Belkhir El Farouk s’est ensuite rendu à Wahat Al Karama, un mémorial de guerre à Abu Dhabi, où il a déposé une gerbe devant le monument des martyrs.