Biographie. Qui est le Général de corps d'armée Belkhir El Farouk, le nouvel Inspecteur général des FAR?

Le général de corps d'armée Belkhir El Farouk (au centre), à Agadir, en 2018.

© Copyright : MAP

Le Général de corps d'armée Belkhir El Farouk, que le Roi Mohammed VI, Chef Suprême et Chef d'État-major Général des Forces Armées Royales (FAR), a nommé Inspecteur général des FAR, est né en 1948.