Abdelali Hamieddine, parlementaire et dirigeant du PJD, escorté de ses avocats et d'autres leaders de son parti, à son arrivée à la Cour d'appel de Fès, le 22 septembre 2021.

Le procès de Abdelali Hamieddine, l'un des leaders du PJD, censé reprendre ce mardi matin, 23 novembre 2021 à la Chambre criminelle de la Cour d’appel de Fès, a été reporté au 24 mai 2022. Sont retenus contre lui ces chefs d’accusation: complicité de meurtre avec préméditation contre Benaïssa Aït El Jid, étudiant assassiné le 23 février 1993 à Fès.

Au cours de cette audience, le tribunal a reporté, pour la 17e fois (!), le procès de Abdelali Hamieddine au 24 mai 2022. La cause? L’attente de l'acceptation de la requête d’un des nouveaux avocats dela partie civile, Me Mohamed El Haini, qui doit s'enregistrer auprès du barreau de Rabat, après avoir démissionné de celui de Tétouan.

Abdelali Hamieddine, qui est l'un des leaders du Parti de la Justice et du Développement, et qui est accusé de "complicité de meurtre avec préméditation" dans l'affaire de l'assassinat, en 1993, de l'étudiant d'extrême-gauche Benaïssa Aït El Jid, est défendu par plusieurs avocats, dont le bâtonnier Mohamed Chehbi. Feu Benaïssa Aït El Jid avait été froidement assassiné par un groupe d’étudiants, parmi lesquels aurait figuré Abdelali Hamieddine, lui aussi alors étudiant, et résident à la cité universitaire de Dhar Mehraz, à Fès.

Selon les dires de sources proches du dossier, interrogées par Le360, les juges devaient interroger aujourd'hui Abdelali Hamieddine, ainsi que l'unique témoin oculaire de l'affaire, Haddioui El Khammar, avant de procéder à une confrontation entre l’accusé et le témoin, qui était au moments des faits, en 1993, accompagné de l'étudiant assassiné. Benaïssa Ait El Jid avait été agressé dans le campus de l'université Dhar El Mehraz de Fès, voici vingt-cinq ans, par des membres de la Chabiba islamiya, le mouvement islamiste estudiantin d'alors, alors que le Parti de la Justice et du Développement (PJD) n'existait pas encore.

Abdelali Hamieddine, qui appartenait à ce mouvement estudiantin islamiste aurait, selon l'accusation, avec d'autres "frères" de son mouvement, intercepté Benaïssa Aït El Jid et Haddioui El Khammar, alors qu'ils se trouvaient à bord d’un taxi. Les étudiants islamistes les auraient violemment agressés, tuant l’un et blessant gravement l’autre.

La partie civile, dans une requête adressée aux juges, a donc de nouveau demandé ce mardi 23 novembre 2021 un report du procès, ce qui a déclenché un différend entre la défense de l'accusé et la partie civile, qui a affirmé que l'avocat Me Mohamed El Haini avait perdu sa qualité d’avocat, après le refus du barreau de Rabat de procéder à son enregistrement.

La Cour d’appel de Fès a décidé, en décembre 2018, de revenir sur ce dossier clos depuis 25 ans. Et ce, à la lumière d’éléments nouveaux révélés par Haddioui El Khammar, témoin de l’assassinat.