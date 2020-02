© Copyright : DR

Dans un nouvel acte d’escalade à l’encontre du Maroc, Alger a décidé de rappeler son ambassadeur en Côte d’Ivoire pour «consultations», trois jours après l’ouverture d’une représentation consulaire ivoirienne au chef-lieu du Sahara marocain, Laâyoune.

Nouveau rebondissement dans l’escalade anti-marocain orchestrée par le régime algérien. «L’Algérie a décidé de rappeler son ambassadeur en Côte d’Ivoire pour consultations», indique jeudi un communiqué du ministère algérien des Affaires étrangères. Motif invoqué à ce rappel en consultations de l’ambassadeur algérien à Abidjan: «les déclarations du ministre ivoirien des Affaires étrangères, lors de l’ouverture d’un prétendu consulat de son pays à la ville de Laayoune occupée du Sahara occidental», explique le communiqué du MAE algérien.

Lors de l’ouverture du consulat de son pays à Laâyoune, mardi 18 février courant, le ministre ivoirien de l'Intégration africaine et des Ivoiriens de l'Extérieur, Ally Coulibaly, avait déclaré que la décision de son pays «va dans le sens de l’histoire» et «s’inscrit dans la continuité de la position constante de la Côte d’Ivoire sur la marocain du Sahara».



Vous avez bien lu: la décision ivoirienne d’ouvrir un consulat général à Laayoune «s’inscrit dans la continuité de la position constante de la Côte d’Ivoire sur la marocain du Sahara».

De quel droit et du haut de quelle «logique» Alger, qui se gargarise du « respect de la souveraineté des États » et du principe de «non-ingérence», s’autorise-t-elle à fourrer son «NIF» dans une décision ivoirienne souveraine, découlant de sa conviction historique de la marocain du Sahara »?



«L’ouverture du prétendu consulat ivoirien intervient au mépris des principes et des objectifs consacrés par l'acte constitutif de l'Union africaine, notamment l'impératif d'unité et de solidarité entre les peuples d'Afrique et la défense de l'intégrité territoriale et l'indépendance des pays membres de l’Union», allègue le département algérien des Affaires «étranges!», visiblement désarçonné par le rush diplomatique africain vers les provinces sahariennes marocaines, entamé à la mi-décembre 2019 par le gouvernement des Iles Comores, et qui s'est poursuivi avec la Gambie, le Gabon, la Centrafrique, Sao Tomé-et-Principé et, prochainement, avec le Burkina Faso...

Avec cette démarche cavalière, il apparaît à l'évidence qu'Alger est la principale partie prenante au conflit autour du Sahara marocain. C'est la seule capitale au monde à "protester" contre l'ouverture de représentations consulaires dans les provinces sahariennes marocaines, Laâyouen et Dakhla.

Ni l'ONU, ni le Conseil de sécurité, ni aucune organisation continentale, en Europe ou en Afrique, en Asie ou en Amérique Latine, n'ont trouvé à redire sur cette remarquable dynamique diplomatique au Sahara marocain.

Le régime algérien a pourtant mieux à faire que de perdre son temps à aller dans le sens contraire de l'histoire.. et de l'avenir. Désavoué par son propre peuple, dont les manifestations anti-régime bouclent ce vendredi leur première année, ce régime en rupture de ban tente de faire diversion en continuant de s'ingérer inutilement dans les affaires du Maroc.