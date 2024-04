Une obscénité: le drapeau du Polisario

La semaine dernière, la junte militaire et sa marionnette Tebboune sont devenues hystériques lorsque l’équipe de football de Berkane a débarqué chez eux avec des maillots floqués d’une petite carte du Maroc. Ils ont fait de ce discret ornement, que personne n’aurait remarqué sans leur caca nerveux, une affaire d’État. Les plumitifs par eux stipendiés ont évoqué à ce sujet la sécurité intérieure de l’Algérie -pas moinsse, Marius.

Or, monumentale hypocrisie, ils fabriquent, eux, et par milliers, des drapeaux du Polisario qu’ils font flotter à tout vent -et ce ramassis de traîtres menace vraiment notre sécurité intérieure, fût-ce avec des sarbacanes et des lance-pierres payés par le contribuable algérien.

C’est donc l’occasion de parler de ce fameux drapeau, qui est une obscénité.

Démonstration:

Dans le monde entier, le drapeau d’un pays signifie quelque chose. Par exemple, le tricolore de la France représente le bleu et le rouge, couleurs de Paris, encadrant fermement le blanc royal: la Révolution, partie de Paris, a mis fin à l’absolutisme: le tricolore est donc le symbole de cet évènement.

Le bleu sur jaune ukrainien, c’est un champ de blé qui se découpe sur l’azur du ciel et qui fait référence aux immenses étendues emblavées qui constituent l’essentiel du pays.

L’Union Jack britannique se compose de la croix de Saint George anglaise, de la croix de Saint André écossaise et de la croix de Saint Patrick irlandaise. C’est donc le symbole du Royaume-Uni, qui englobe ces nations.

Les étoiles qui constellent le Stars and stripes, ce sont les États qui constituent les United States.

Le fond rouge de l’étendard chinois symbolise la révolution, la plus grande étoile évoque le parti communiste et les étoiles qui l’entourent figurent les quatre classes sociales qui constituent le peuple, selon Mao. (On est également libre d’y voir la Chine continentale entourée de Hong Kong, Taïwan, Macao et la diaspora.)

On peut continuer longtemps: partout, le drapeau national est chargé d’une forte symbolique et dit vraiment quelque chose d’essentiel.

Partout, sauf en ce qui concerne le gang de séparatistes soutenu à bout de bras par Alger.

Que représente leur chiffon? Ils auraient pu choisir une dune stylisée, un chameau ou une caravane, un régime de dattes, ou simplement les couleurs du sable et du ciel. Ç'aurait eu quelque chose d’authentique, même si leur État est une fiction.

Mais non. Ils ne se sont pas trop fatigués. Ils se sont contentés de coller l’étoile et le croissant de lune du drapeau algérien sur… le drapeau palestinien! Le résultat, plutôt disgracieux parce que trop encombré, n’est pas seulement un collage infantile. C’est une obscénité.

Rappelons que les Palestiniens qui peuplent les camps de réfugiés au Liban, en Syrie ou en Jordanie, et qui sont plusieurs millions, n’ont pas le droit de retourner sur les terres de leurs aïeux. Les quelques milliers de Marocains sahraouis séquestrés à Tindouf peuvent rentrer demain à Laâyoune ou Dakhla, s’ils le veulent (et si la junte militaire d’Alger les laisse faire). D’autre part, la religion et la langue séparent Palestiniens et Israéliens juifs. Or, les Sahraouis ont exactement la même langue et la même religion que les autres Marocains, en particulier ceux de Tata ou Guelmim. Comparer les Sahraouis aux Palestiniens est une imposture, une injure à l’Histoire, une insulte à l’intelligence des gens.

Si j’étais Palestinienne, ce détournement de ma cause me ferait vomir.

Et ça ne s’arrête pas là. Sur le drapeau palestinien, les polisariens ont collé l’étoile et le croissant de lune du drapeau algérien pour faire croire à une similarité entre la Guerre d’Algérie et leur combat douteux. C’est tellement ridicule qu’on se demande si ce n’est pas un canular. Si j’étais Algérienne, ce détournement me ferait vomir (bis).

D’autre part, le croissant de lune représente l’islam -plus précisément la bataille de Badr. Et alors? Nous sommes quoi, nous autres Marocains «de l’intérieur»? Hindouistes, calvinistes, adeptes de la Scientologie? L’islam est religion d’État au Maroc, bande de benêts. Aucune différence.

Enfin, en insérant le drapeau algérien dans le sien, le Polisario commet un acte manqué spectaculaire: il avoue implicitement qu’il n’est qu’une émanation du régime des caporaux et que l’objectif de ces derniers est bel et bien d’avoir une 59ème wilaya avec vue sur l’Atlantique -leur rêve depuis Boumédiène…

Bref, cette espèce de gonfalon qu’agite le Polisario chaque fois qu’une délégation de naïves ONG norvégiennes ou de Sud-Africains roublards vient lui rendre visite est une escroquerie. Mais c’est une escroquerie qui se retourne contre l’escroc.

Parce que l’imposture du drapeau démontre la fausseté de la «cause»! CQFD.