Ce Tebboune dont personne ne veut

Ayant moi-même fait l’objet d’un refus de visa Schengen, il y a deux ans, je suis mal placée pour me moquer de ceux à qui pareille mésaventure est arrivée. Aussi n’est-ce pas de cela qu’il s’agit dans ce billet. Je compatis sincèrement avec tous ceux qui se sont heurtés un jour aux hauts murs de la forteresse Europe, je comprends leur déception et leur colère mais il s’agit ici d’autre chose.

Il s’agit d’autre chose mais ça commence aussi par ce message humiliant par lequel on vous apprend, sans la moindre précaution oratoire, que l’Europe ne veut pas de vous. On vient d’apprendre que, sur les 392.053 demandes soumises par des citoyens algériens l’an dernier, 179.409 ont été rejetées. Vous avez bien lu: 179.409 Algériens se sont vu opposer un «non, nein, no, nee, naaah, dégage!» sans appel. En pourcentage, ça fait 45.8%. Le pays du nif –un peu cabossé, à vrai dire, à force de s’écraser sur une porte qui ne s’ouvre pas–, le pays du nif est suivi par la Guinée-Bissau (taux de refus de 45,2%), le Nigéria (45,1 %) et le Ghana (43,6%).

Pour des gens qui méprisent et maltraitent les Noirs, ce voisinage a quelque chose d’une punition divine.

Le rapport de Henley and Partners qui contient les chiffres cités plus haut indique donc que (roulement de tambour… and the winner is…) l’Algérie détient ainsi le record du monde (du monde!) de refus des visas Schengen.

Voilà une première place, ou un record, dont la junte militaire au pouvoir à Alger ne se vante pas. Les caporaux, leur agence de désinformation (APS) et les scribouillards à leur solde, si prompts d’ordinaire à clamer urbi et orbi qu’ils sont les meilleurs, la crème de la crème, les premiers dans tel ou tel classement, ont passé sous silence, cette fois-ci, cette énième gifle.

Récapitulons.

Le Conseil de sécurité de l’ONU n’a pas voulu de l’algérien Ramtane Lamamra proposé (lourdement) par son pays pour le rôle d’émissaire des Nations unies pour la Libye. Les BRICS ont blackboulé Tebboune et sa clique: on n’entre pas! Le Mali a rejeté la tutelle que les ganaches prétendaient exercer sur ce pays souverain. Le Niger leur a dit: fichez-nous la paix! Ni la Mauritanie ni la Libye ne veulent adhérer à leur chimère d’un Maghreb sans le Maroc. Seul l’étrange autocrate tunisien, qui s’était déshonoré en accueillant au pied d’un avion algérien le chef des mercenaires du Polisario, semble encore prêter l’oreille aux éructations des gérontes du Club des Pins; il est vrai qu’il est tenu par un chèque de cent millions de dollars accordé très officiellement par la junte à son pays pour lui éviter la faillite.

Il serait intéressant de savoir ce que le peuple algérien pense de tout cela. Les Algériens sont quand même les premiers concernés dans cette histoire. Veulent-ils encore de ce Tebboune miteux et calamiteux?

Le problème, c’est que personne ne leur demande leur avis…