Une délégation de sénateurs français attendue le 5 juin au Maroc

Christian Cambon, président de la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées au Sénat français.. AFP PHOTO

Christian Cambon, connu pour être un ami du Maroc, entreprend cette visite à l’invitation du groupe d’Amitié Maroc-France présidé par Mohamed Zidouh, conseiller parlementaire à la Chambre des conseillers. «Christian Cambon vient au Maroc pour, notamment, préparer la visite du président du Sénat Gérard Larcher prévue à la mi-juillet et évoquer une série de sujets d’intérêt commun», a indiqué Mohamed Zidouh, précisant que la question du Sahara marocain et la défense de l’intégrité territoriale du Royaume seront au centre des entretiens.

Membre du parti Les Républicains et sénateur depuis 2004, Christian Cambon est le président de la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées, et premier vice-président de la délégation parlementaire au renseignement.