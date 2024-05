Maroc-France: réunion de la Haute commission mixte de coopération le 4 juillet à Rabat

Gabriel Attal, dont c’est la première visite de travail au Maroc depuis sa nomination, en janvier de cette année, à la tête du gouvernement français, est attendu à Rabat le 3 juillet pour des entretiens bilatéraux avec son homologue marocain avant de co-présider, le lendemain, la réunion de la Haute commission mixte. Cette dernière ne s’est pas réunie depuis 2019.

Cette nouvelle session sera couronnée par la signature de plusieurs accords de partenariat, les deux pays ayant décidé, dans le cadre du récent réchauffement de leurs relations bilatérales, de donner une nouvelle impulsion à leur partenariat dans différents secteurs économiques et dans les investissements, notamment dans les provinces sahariennes du Royaume du Maroc. Le développement du partenariat économique concernera également l’aéronautique, le ferroviaire ou encore les énergies.

Lire aussi : Maroc-France: les contours d’un nouveau paradigme de partenariat économique

À Rabat, «tous les dossiers, y compris celui de l’intégrité du Royaume du Maroc et sa cause nationale qui est le Sahara marocain, seront discutés en profondeur lors de cette réunion à laquelle participeront de nombreux ministres de part et d’autre», a-t-on indiqué de même source. Et de poursuivre que Gabriel Attal saisira l’occasion de son déplacement au Maroc pour effectuer une visite à Tanger.

Il est à rappeler qu’après un refroidissement des relations maroco-françaises entre 2021 et 2022 les deux pays ont décidé d’entamer en 2023 une phase de réchauffement qui s’est traduite par la visite au Maroc de plusieurs ministres français. Dans ce cadre, le chef de la diplomatie française, Stéphane Séjourné a effectué un voyage à Rabat en février 2024. Ce dernier avait alors réitéré le soutien «clair et constant» de Paris, depuis 2007, au plan d’autonomie du Sahara sous souveraineté marocaine, en reconnaissant que le dossier est «un enjeu existentiel pour le Maroc et la France le sait». «C’est ce qui guide notre position sur ce sujet», avait-il dit.

Lire aussi : Maroc-France: signature d’une feuille de route de partenariat dans les domaines agricole et forestier

Le chef de la diplomatie française avait également insisté sur l’impératif pour la France d’«avancer» sur ce dossier. «Il est désormais temps d’avancer. J’y veillerai personnellement», avait-il affirmé à Rabat devant son homologue Nasser Bourita. Et de poursuivre que le président de la République «veut que ce lien avec le Maroc reste unique et qu’il s’approfondisse encore dans les prochains mois. Il m’a donc demandé d’y travailler».

Les échanges commerciaux entre le Maroc et la France se sont élevés à 14,1 milliards d’euros en 2023 atteignant un record historique (+5% en 2023 après +25% en 2022). Plus de 1.000 filiales françaises, dont 40% relèvent du patronat français (CAC) opèrent dans le pays.