Politique

Taxes sur les terrains non bâtis: des présidents de communes impliqués dans la mauvaise gestion

Des présidents de communes seraient soupçonnés d’être impliqués dans une gestion défaillante du recouvrement des taxes liées aux terrains urbains non bâtis.

Revue de presseDes présidents de communes seraient impliqués dans la mauvaise gestion du recouvrement des taxes sur les terrains urbains non bâtis. C’est le cas de la commune urbaine d’Aïn Harrouda, relevant de la préfecture de Mohammedia, dans cette revue de presse qui provient du quotidien Assabah.

Par La Rédaction
Le 08/12/2025 à 20h43

Les taxes instituées sur les superficies des terrains non bâtis seraient mal définies et mal gérées par certaines communes urbaines au niveau national.

D’après le quotidien Assabah, qui se penche sur ce sujet dans son édition du mardi 9 décembre, «le président de la commission d’urbanisme, d’environnement et des services publics à la commune urbaine d’Aïn Harrouda, Karim El Yazid, vient de révéler que le président de cette commune dans la préfecture de Mohammedia serait impliqué dans la mauvaise gestion des taxes sur les terrains urbains non bâtis (TNB)».

«Ce qui a eu un impact très négatif sur les bénéficiaires de l’opération de relogement au quartier Jnan Zenata. Les bénéficiaires de lots de terrain dans ce quartier se sont retrouvés avec de lourdes taxes relatives aux terrains urbains non bâtis sans respect des lois en vigueur en matière de fiscalité communale», a-t-il fait remarquer.

Dans une déclaration au quotidien, le responsable communal a affirmé qu’il avait adressé une correspondance dans ce sens au président de la commune en vue de tenir une réunion afin d’examiner le cas des bénéficiaires des lots de terrain pour leur relogement au quartier Jnan Zenata et de trouver des solutions adaptées à leur cas dans le strict respect de la réglementation en vigueur. Mais, en vain.

Et de préciser que les services de la commune avaient demandé aux bénéficiaires des lots de terrain de présenter une attestation de fin des travaux délivrée par l’architecte compétent ou de passer à la caisse pour régler les TNB.

La taxe sur les terrains urbains non bâtis, explique le responsable communal, qui porte sur les terrains urbains non bâtis situés à l’intérieur du périmètre urbain, est due pour l’année entière à raison des faits existants au premier janvier de l’année d’imposition.

