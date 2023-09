Séisme au Maroc: les dirigeants du G20 publient une déclaration conjointe exprimant leur solidarité avec le Royaume

Nouvel élan de solidarité suite au violent séisme qui a frappé le Maroc dans la nuit du vendredi 8 septembre. Un groupe de dirigeants du G20 a publié une déclaration conjointe pour compatir avec le Royaume dans ces moments difficiles, en marge de la réunion de cette organisation à New Dehli, en Inde.

Nous exprimons notre solidarité avec le Maroc et présentons nos condoléances aux familles des victimes.



Nous serons aux côtés du Maroc avec toute l'aide d'urgence et de reconstruction nécessaire.



Nous mobiliserons nos instruments techniques et financiers de manière coordonnée. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 10, 2023

Ce document est signé par la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, le Premier ministre indien, Narendra Modi, le président de l’Union africaine et président des Comores, Azali Assoumani, le président français Emmanuel Macron, le président de la Banque mondiale, Ajay Banga, et la directrice générale du Fonds monétaire international, Kristalina Georgieva.

«Nous exprimons toute notre solidarité avec les autorités et le peuple marocains, et présentons nos condoléances aux familles des victimes. Nous exprimons également notre volonté de soutenir le Maroc de la façon la plus utile possible», lit-on dans la déclaration

Lire aussi : De Washington au Vatican, solidarité internationale avec le Maroc après le séisme

Les signataires de la déclaration soulignent également qu’ils continueront d’être des partenaires engagés aux côtés du Royaume, «apportant notre soutien aux autorités dans la construction d’une économie inclusive et résiliente avec des institutions fortes. Cette force sera bénéfique au peuple marocain pour se relever de ce tremblement de terre dévastateur.»

Et d’annoncer la mobilisation de leurs outils techniques et financiers, ainsi que leur assistance de manière coordonnée pour aider le peuple marocain à surmonter cette terrible tragédie. «Avec l’ensemble de nos partenaires internationaux, nous serons aux côtés du Maroc pour fournir toute l’assistance nécessaire aux besoins urgents de court terme ainsi qu’aux efforts de reconstruction», promettent les dirigeants du G20.