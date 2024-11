Sahara: Sainte-Lucie réitère son soutien à l’intégrité territoriale du Royaume

Au terme d’un entretien entre le ministre des Affaires étrangères de Sainte-Lucie, Alva Romanus Baptiste, en visite de travail au Maroc, et son homologue Nasser Bourita à Rabat, la position de l’État insulaire des Antilles a été réaffirmée.

«Sainte-Lucie se félicite de la dynamique et du consensus international grandissant, sous l’impulsion de Sa Majesté le roi Mohammed VI, en faveur du plan d’autonomie et de la souveraineté du Maroc sur son Sahara», a déclaré le ministre. Sainte-Lucie réitère ainsi «son plein soutien au plan marocain d’autonomie, seule solution crédible, sérieuse et réaliste», a souligné ce haut responsable.

Les deux ministres ont par ailleurs exprimé leur volonté de raffermir la coopération bilatérale dans tous les domaines. À cet égard, les deux parties ont signé, à l’occasion de cette visite, une feuille de route de coopération pour la période 2025-2027, permettant de structurer, de manière opérationnelle et concrète, les axes et activités de coopération dans les domaines de la formation académique et professionnelle, de la coopération technique, de l’agriculture et de la sécurité alimentaire et du changement climatique.

Nasser Bourita et Romanus Baptiste ont, par ailleurs, mis en avant les opportunités d’investissement offertes par les deux pays et réaffirmé leur détermination à développer un partenariat économique dynamique, s’appuyant sur les échanges commerciaux et les investissements.

M. Nasser Bourita a reçu, ce jour à Rabat, son homologue de Sainte Lucie, M. Alva Romanus Baptiste qui a réaffirmé le soutien de son pays à l'intégrité territoriale et à la souveraineté du Maroc sur l'ensemble de son territoire, y compris la région du Sahara pic.twitter.com/e7uP1BEOQZ — Maroc Diplomatie 🇲🇦 (@MarocDiplomatie) November 8, 2024

La visite au Maroc du ministre des Affaires extérieures, du Commerce international, de l’Aviation civile et de la Diaspora de Sainte Lucie s’inscrit dans le cadre de la dynamique de renforcement des relations bilatérales entre les deux pays, à la faveur de la vision de Sa Majesté le roi Mohammed VI.