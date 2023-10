Sahara marocain: 5 réunions avant le vote de la résolution onusienne

Selon un programme dévoilé par la présidence du Conseil de sécurité, qui revient durant ce mois d’octobre au Brésil, ce dernier a proposé que la première des cinq réunions consacrées au Sahara marocain se tienne lundi 2 octobre en vue de la présentation du rapport annuel préliminaire du secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, relatif aux dernières évolutions de ce dossier.

Dans son édition du mercredi 4 octobre, le quotidien arabophone Al Ahdath Al Maghribiya rapporte que le rapport détaillé de Gueterres devant les 15 membres du Conseil de sécurité se penchera surtout sur l’évaluation des activités de la Minurso, mission onusienne chargée de la surveillance du cessez-le-feu au Sahara, l’examen du budget de cette mission, et ce en présence de l’envoyé personnel du SG de l’ONU au Sahara, Staffan de Mistura.

Pour ce qui est de la seconde réunion, elle aura lieu le 11 octobre et sera consacrée à un premier briefing de Staffan de Mistura sur ses tournées dans la région et la manière dont il compte relancer le processus politique entre les différentes parties au conflit, Algérie en tête. Cette même réunion du programme préliminaire abordera également le volet technique des activités de la Minurso et spécialement les difficultés auxquelles le personnel de cette mission est confronté à l’Est du mur de défense marocain. Cette étape sera close par des recommandations qui seront prises en considération lors de la confection de la résolution annuelle du Conseil de sécurité sur le Sahara.

La 3e réunion est prévue le 16 octobre et examinera les amendements proposés à la première mouture du rapport du SG de l’ONU ainsi que les modalités de la prolongation d’une année du mandat de la Minurso. A cette réunion assisteront, selon Al Ahdath, le SG de l’ONU, son envoyé personnel au Sahara, le chef de la Minurso, en plus du SG adjoint de l’ONU chargé des affaires politiques.

Enfin les deux réunions décisives des 30 et 31 octobre verront l’adoption du rapport final du SG de l’ONU sur le Sahara, la prise d’une décision sur l’avenir de la Minurso, ainsi que la discussion et l’examen de l’évolution du dossier au niveau de la solution politique à l’aune des positions des différents belligérants exprimées lors de leurs rencontres avec De Mistura.

Al Ahdath rappelle que les Etats-Unis, qui confectionnent en général les résolutions du Conseil de sécurité sur le Sahara, œuvrent auprès des différentes parties au conflit, en vue de relancer le processus des tables rondes que tout le monde appelle de ses vœux et que la résolution 2654 du 30 octobre 2022 préconise clairement, mais que l’Algérie continue à bloquer en se dérobant de sa responsabilité directe dans le conflit du Sahara.

Al Ahdath rappelle également la récente tournée de Staffan de Mistura dans les provinces marocaines du sud, où il a rencontré les acteurs politiques et économiques de la région dont il a pu constater le fulgurant développement, dans la paix et la stabilité

