Quand la Chine donne ses drones Wing Loong-2 utilisés par les FAR au Sahara en exemple

Habituellement fort discrète, notamment sur sa coopération militaire avec le Royaume, la Chine érige désormais celle-ci en référence quant à son savoir-faire et sa technologie en matière de défense. Cette publicité est d’autant plus significative que cette technologie, citée en exemple, est déployée par les Forces armées royales (FAR) au Sahara pour contrer les vaines tentatives d’incursion de la milice séparatiste armée du Polisario. Elle intervient, et il n’y a pas de hasard, à quelques jours de l’adoption par le Conseil de sécurité de l’ONU d’une nouvelle résolution sur le conflit artificiel autour du Sahara occidental.

Il s’agit des drones Wing Loong-2, dont le Maroc a fait l’acquisition et qui «opèrent efficacement dans l’espace aérien au-dessus de la ville de Laâyoune», lit-on dans un Tweet d’Assine Belarabia (pour «La Chine en arabe»), un canal d’information officiel chinois d’expression arabophone.

🔴 تعمل بكفاءة طائرة مسيرة، استطلاع وضرب من طراز Wing Loong-2 (UAV) تابعة للقوات الجوية المغربية في الأجواء فوق مدينة العيون (الصحراء الغربية).

وتم تسليم الطائرات بدون طيار إلى المغاربة من الصين في أكتوبر 2022.

وفي الصورة يمكنك رؤية شهادات تدريب المشغلين المغاربة على تشغيل… pic.twitter.com/QGceS0IQsA — الصين بالعربية (@mog_china) September 30, 2023

Les séances de formation organisées en République populaire de Chine au profit des FAR sur ces appareils, livrés au Royaume en octobre 2022, sont également mis en exergue. Ladite formation s’est déroulée cette année à Chengdu, capitale de la province de Sichuan, au centre-ouest de la Chine, et a pris fin le mois de juin dernier.

Les Wing Loong-2 (également appelés «Pterodactyl II») sont des drones de combat et de reconnaissance caractérisés par une altitude de croisière moyenne et une longue autonomie. Fabriqués par Aviation Industry Corporation of China (AVIC), ces appareils sont parmi les plus performants du genre. En plus de pouvoir embarquer une douzaine de bombes ou de missiles téléguidés par laser, ils ont une autonomie de vol avoisinant les 20 heures.

Le drone mesure 11 mètres de long et est doté d’une envergure (distance de bout d’aile à bout d’aile) de 20,5 mètres, alors qu’il mesure près de 4 mètres en hauteur. Construit avec des matériaux composites de pointe, capables d’assurer à l’appareil légèreté et résistance structurelle, l’aéronef est mû par un turbopropulseur monté à l’arrière du fuselage, capable d’atteindre une vitesse maximale de 370 km/h. Le rayon d’action d’un Wing Loong-2 peut atteindre les 1.500 km, et il est équipé de systèmes de communication par satellite.

Une fois acquis, ces engins, dont le nombre exact fourni au Maroc n’a pas été précisé, ont été déployés au niveau de la base aérienne de Laâyoune.