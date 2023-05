Sahara: le Cabo Verde réaffirme son appui au plan d’autonomie

Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, et son homologue du cabi-verdien Rui Alberto de Figueiredo Soares.

Le gouvernement de la République du Cabo Verde a réitéré son soutien à l’intégrité territoriale du Royaume du Maroc et réaffirmé son appui à l’initiative du plan d’autonomie présentée par le Maroc comme «seule et unique solution crédible et réaliste à la résolution du différend» autour du Sahara. Dans un document adressé ce mardi 23 mai au ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, le ministère cabo-verdien des Affaires étrangères, de la Coopération et de l’Intégration régionale réitère également son soutien aux efforts de l’Organisation des Nations unies comme cadre exclusif pour parvenir à une solution «réaliste, pratique et durable» au différend autour du Sahara.

Le gouvernement du Cabo Verde réitère aussi l’appui du pays à la recherche d’une solution durable qui préserve l’intégrité territoriale du Royaume, sous l’égide exclusive de l’ONU et dans le respect de la décision 693 du Sommet des Chefs d’État et de gouvernement de l’Union africaine de juillet 2018», peut-on lire dans ce document.

La diplomatie cabo-verdienne rappelle que les positions susmentionnées ont été «clairement exprimées par le Premier ministre et chef du Gouvernement du Cabo Verde, José Ulisses Correia e Silva, lors de sa rencontre avec le Chef du Gouvernement du Royaume du Maroc, Aziz Akhannouch, dans le cadre de sa récente et très réussie visite officielle au Royaume du Maroc».

Le document souligne aussi que «la définition et l’exécution de la politique intérieure et extérieure est une compétence politique du Gouvernement», conformément à l’article 185 et au paragraphe a) du numéro 1 de l’article 203 de la constitution de la République du Cabo Verde.