Sahara: la résolution 2703 du Conseil de sécurité de l’ONU, une décision équitable

Dans une première réaction à chaud à la décision onusienne adoptée par le Conseil de sécurité de l’ONU le 30 octobre courant, le Royaume du Maroc a vivement salué la résolution 2703 sur le Sahara marocain, résolution qui s’inscrit dans la continuité de la dynamique positive qui a constamment caractérisé ce dossier depuis 2017, date de la disparition définitive des scénarios séparatistes des tablettes de l’ONU.

Selon le quotidien Al Akhbar dans l’éditorial de son édition du mercredi 1er novembre, que la résolution 2703, prorogeant d’une autre année le mandat de la MINURSO, ne reflète pas parfaitement le soutien international toujours grandissant en faveur du plan marocain d’autonomie et l’ouverture de plus d’une trentaine de consulats dans les ville de Laâyoune et Dakhla, et n’a pas tenu compte du fait que 84% des Etats membres de l’ONU ne reconnaissent pas l’entité fantôme qui campe en Algérie, dans les environs désertiques de Tindouf. Mais, Il faut reconnaitre que cette résolution a le mérite d’avoir érigé la proposition marocaine d’autonomie comme l’unique et définitive solution au conflit artificiel créé autour du Sahara marocain.

Cette résolution a également adressé une sévère mise en garde aux séparatistes du Polisario, non seulement pour leurs violations répétées des accords de cessez-le-feu signés en 1991 avec l’ONU, mais aussi pour les entraves qu’ils ne cessent d’opposer à la liberté de déplacements des fonctionnaires onusiens de la MINURSO.

Elle a également réitéré sa demande à l’Algérie, considérée comme partie prenante par la résolution 2703, de participer es qualité aux tables rondes que compte relancer l’Envoyé personnel du SG de l’ONU au Sahara. Il est également enjoint à l’Algérie de permettre au Haut-Commissariat de l’ONU aux réfugiés de recenser les habitants des camps de la honte, qui se sont transformés en refuge sécurisé pour les terroristes et autres gangs du crime transfrontalier et de la traite des êtres humains.

Al Akhbar replace la nouvelle résolution du Conseil de sécurité sur le Sahara dans le contexte du conflit sanglant qui a actuellement cours au Proche-Orient, et qui a donné du culot à certaines voix malintentionnées visant à porter atteinte à la souveraineté marocaine en fustigeant le positionnement équilibré et réaliste de sa diplomatie.

Or c’est justement grâce à ses choix géostratégiques réalistes et objectifs que le Maroc est conforté aujourd’hui par la constance des décisions du Conseil de sécurité de l’ONU, qui estime, année après année, que la solution au conflit du Sahara proposée par le Maroc est crédible et sérieuse, mais aussi la seule à même de mettre fin à ce conflit artificiel. Autrement, le Conseil de sécurité a, à nouveau, balayé d’un revers de la main l’option référendaire et son corollaire, le séparatisme.