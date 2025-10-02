Politique

Réforme de la santé: les syndicats appellent à un dialogue «sérieux»

Le ministère de la Santé à Rabat.. Adil_Gadrouz

Les syndicats se sont joints au mouvement de contestation de la jeunesse qui secoue actuellement plusieurs villes du Royaume. Ces centrales soutiennent activement les revendications liées au droit à la santé et appellent à un dialogue sérieux et apaisé pour y apporter des solutions.

Les centrales syndicales, et en particulier, la Confédération démocratique du travail (CDT) soutiennent les revendications des jeunes manifestants qui descendent ces derniers jours dans la rue. Ainsi, selon la quotidien Al Akhbar dans sa livraison du vendredi 3 octobre, la CDT a clairement exprimé sa solidarité avec ce qu’elle appelle «les revendications justes et légitimes dont la satisfaction ne doit souffrir aucun retard».

Pour ce syndicat, le secteur de la santé publique doit être une priorité nationale et faire l’objet de réformes urgentes. Selon lui, la dégradation visible du système, due aux infrastructures vieillissantes et au manque criant de personnel, est l’une des principales causes de l’explosion sociale actuelle.

La CDT a mis en lumière les difficultés subies par le citoyen moyen, notamment les longues files d’attente quotidiennes dans les hôpitaux publics et les obstacles à l’accès des malades aux soins. Le syndicat appelle ainsi les autorités à réformer efficacement le secteur de la santé.

Selon la CDT, la réponse aux manifestations ne doit pas être uniquement sécuritaire. Le syndicat appelle à un dialogue national inclusif pour s’attaquer aux problématiques fondamentales que sont la santé, l’éducation et l’emploi.

La CDT se déclare prête à contribuer à toute initiative nationale ou institutionnelle visant à débattre de ces dossiers vitaux. Elle souhaite apporter des propositions pratiques capables de répondre concrètement aux attentes des manifestants.

Cette prise de position coïncide avec l’intensification des manifestations axées sur le droit à la santé. Les manifestants dénoncent le manque de protection sanitaire, le délabrement des hôpitaux et exigent des services de base respectueux de la dignité des citoyens. Ces revendications sont soutenues non seulement par les syndicats, mais aussi par des associations de droits de l’Homme, qui rappellent que ces demandes, notamment la réforme urgente du système de santé et l’amélioration des conditions des professionnels, figurent de longue date au cœur des priorités syndicales.

Ces derniers mois, plusieurs syndicats de la santé ont alerté sur les conséquences de l’hémorragie des compétences médicales. Cette migration de cadres vers l’étranger a un impact direct sur le secteur, entraînant une baisse significative de la qualité des services de santé dans de nombreuses régions du pays.

Le manque de motivation des médecins et des infirmiers du public, dont les conditions de travail sont difficiles, a fini par se répercuter sur la qualité des soins fournis aux citoyens.

La CDT considère que malgré leur violence, les manifestations actuelles constituent un «puissant cri d’alerte», signifiant que la demande des réformes n’est plus l’affaire d’un ou de quelques secteurs, mais une demande nationale et sociétale à laquelle il va falloir répondre sans plus tergiverser.

Politique

Politique

Société

Economie

