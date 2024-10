Rabat: Nasser Bourita reçoit une délégation de sénateurs américains

Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger a reçu ce lundi 7 octobre à Rabat, une délégation de sénateurs américains.

Dans une déclaration à l’issue de ces entretiens, le sénateur Jerry Moran (l’État du Kansas) a souligné le rôle important que joue le Maroc dans la promotion de la paix dans la région et dans le monde.

M.Nasser Bourita a reçu ce jour une délégation de sénateurs américains, conduite par @JerryMoran qui a mis en avant le leadership de SM le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, ainsi que le positionnement du Maroc en tant que pourvoyeur de stabilité dans la région et dans le monde pic.twitter.com/FjfTrjnWQk — Maroc Diplomatie 🇲🇦 (@MarocDiplomatie) October 7, 2024

«Il est très important pour les Etats-Unis d’avoir les liens les plus étroits et les meilleures relations avec le Maroc», a déclaré le responsable américain, qualifiant le Royaume de «pourvoyeur» de stabilité et de paix dans le monde.

Moran a également exprimé la «gratitude» de son pays pour «la manière dont le Maroc opère dans le monde» en quête de «consensus pour rassembler les peuples».

Il a aussi appelé à renforcer les liens de coopération avec le Royaume afin «d’exporter le modèle de stabilité du Maroc au reste du monde, en particulier en Afrique».