Pedro Sánchez attendu au Maroc, ce mercredi, pour une visite officielle

Selon l’agence de presse officielle espagnole EFE, Pedro Sánchez est de retour au Maroc pour une visite officielle, la première depuis l’investiture de son gouvernement. La même source ajoute que le chef de l’Exécutif espagnol sera accompagné par le ministre des Affaires étrangères, José Manuel Albares.

EFE indique que le gouvernement espagnol a été mis au courant de cette visite, ce mardi 20 février.

Lors de son déplacement officiel au Maroc, Pedro Sánchez aura des entretiens avec de hauts responsables marocains, dont son homologue Aziz Akhannouch.

La précédente visite officielle au Maroc de Pedro Sánchez remonte au 2 février 2023 à l’occasion de la tenue de la 12ème réunion de haut niveau entre les deux pays qu’il avait co-présidée avec Aziz Akhannouch.

Citées par EFE, des sources au sein de l’Exécutif espagnol ont souligné l’importance de ce déplacement qui intervient à l’entamé de la législature présidée par Sanchez. La finalité étant renforcer davantage le caractère «excellent» des relations bilatérales entre les deux pays.

Une position exprimée en décembre dernier à Rabat par le ministre marocain des Affaires étrangères, Nasser Bourita, qui, à l’occasion de la visite à Rabat de son homologue espagnol, a assuré que les relations avec l’Espagne «n’ont jamais atteint un tel niveau de force, de solidité et de confiance».

Cette étape de la relation bilatérale a été scellée lors de la Réunion de haut niveau de l’année dernière et qui avait été précédée par la rencontre de Sánchez avec le roi Mohammed VI en avril 2022 à Rabat, à la suite de la lettre que le président du gouvernement a adressée au Souverain et dans laquelle l’Etat espagnol prenait fait et cause pour le plan d’autonomie sous souveraineté marocaine des provinces sahariennes. Une proposition soutenue comme «la plus sérieuse, la plus crédible et la plus réaliste» pour résoudre le conflit.