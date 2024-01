Info360. Fernando Grande-Marlaska, ministre espagnol de l’Intérieur, attendu ce vendredi 19 janvier à Rabat

Abdelouafi Laftit, ministre de l'Intérieur, et son homologue espagnol, Fernando Grande-Marlaska.

Le ministre espagnol de l’Intérieur, Fernando Grande-Marlaska, est attendu ce vendredi à Rabat pour une visite de travail, apprend Le360 de sources informées. Lors de cette visite d’une seule journée, le responsable ibérique devrait tenir une réunion de travail avec son homologue marocain, Abdelouafi Laftit.

Selon nos sources, cette réunion de travail sera axée autour de la coopération sécuritaire bilatérale dans plusieurs domaines, dont notamment la lutte antiterroriste, l’immigration clandestine, le trafic de drogues et la criminalité transfrontalière.

Fernando Grande-Marlaska arrive à Rabat à la tête d’une importante délégation comprenant la directrice générale des Relations internationales et de l’Immigration, Elena Garzón, le commissaire général à l’immigration et aux frontières de la police nationale, Julián Ávila, ainsi que le patron du Commandement des frontières et de la police maritime relevant de la Garde civile, Juan Luis Pérez.

Pour rappel, la coopération sécuritaire entre les deux pays est à son summum. Les services sécuritaires des deux Royaumes en ont donné la preuve la plus parlante avec des opérations conjointes menées récemment contre les réseaux de trafic de drogues et d’immigration clandestine notamment.

Il s’agit de la deuxième visite officielle d’un ministre espagnol depuis la mise en place du nouveau gouvernement de Pedro Sanchez. En décembre dernier, José Manuel Albares, ministre des Affaires étrangères, de l’Union Européenne et de la Coopération du Royaume d’Espagne, était en visite de travail au Royaume où il a pu rencontrer plusieurs hauts responsables marocains.