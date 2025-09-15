Politique

Parc automobile de l’État: la facture s’alourdit et dépasse les 3 milliards de dirhams

Nadia Fettah Alaoui, ministre de l'Économie et des finances, lors d'une séance plénière consacrée à la présentation du PLF 2023.

La ministre de l’Économie et des Finances, Nadia Fettah, a indiqué que la gestion annuelle du parc automobile de l’État coûte désormais plus de 3 milliards de dirhams.

Revue de presseRépondant à une question écrite au Parlement, la ministre de l’Économie et des Finances, Nadia Fettah, a détaillé la politique de gestion et d’optimisation des crédits alloués aux véhicules de l’administration. Elle a annoncé une réforme intégrale pour encadrer ces dépenses, qui représentent une charge financière considérable pour les finances publiques. Cet article est Une revue de presse tirée d’Al Akhbar.

Par Hassan Benadad
Le 15/09/2025 à 19h56

La ministre de l’Économie et des Finances, Nadia Fettah, a révélé que le coût annuel de gestion du parc automobile de l’État s’élève à plus de 3 milliards de dirhams. «Elle a précisé que ces crédits étaient contenus dans un cadre strict durant la période 2020-2023, n’excédant pas 2,67 milliards de dirhams», rapporte Al Akhbar dans son édition du mardi 16 septembre.

Cette discipline budgétaire faisait suite à la publication n°05/2020, instaurée durant l’état d’urgence sanitaire, qui enjoignait à toutes les administrations publiques, à l’exception des secteurs de la santé et de la sécurité, de réduire, voire d’annuler, les dépenses liées aux transports, aux déplacements et à la gestion de leur flotte de véhicules.

La ministre a toutefois tenu à souligner que le niveau actuel de ces dépenses reste inférieur à celui enregistré durant la période 2012-2014, où leur moyenne annuelle s’établissait à 3,5 milliards de dirhams, avec un pic de 3,8 milliards en 2013. Ces enveloppes couvrent la taxe spéciale annuelle sur les véhicules, l’acquisition de voitures de tourisme, de motos et de bicyclettes. L’achat de carburants et de lubrifiants constitue le poste le plus important, représentant en moyenne près de 60% de la totalité des engagements sur la période 2021-2025. Nadia Fettah a rappelé que la gestion du parc automobile des institutions publiques est régie par un ensemble de textes réglementaires visant à rationaliser et à optimiser son utilisation.

Concernant l’orientation des achats vers les seuls véhicules fabriqués localement, la ministre a indiqué que le cadre réglementaire, via les publications annuelles et les notes de cadrage triennales, ne cesse de prôner l’activation de la préférence nationale et la promotion des produits marocains dans la commande publique.

Enfin, elle a réaffirmé son engagement à publier prochainement une circulaire destinée à lancer une réforme totale et intégrée de la gestion du parc automobile, incluant ses mécanismes de contrôle. Dans cette optique, un projet de publication est en cours d’élaboration afin d’inciter les administrateurs publics à un strict respect des dispositions réglementaires en vigueur.

