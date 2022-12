Nouvel An: le Roi échange des messages de félicitations avec des chefs d'État et de gouvernement de pays frères et amis

Le roi Mohammed VI.

A l'occasion de l'avènement du Nouvel An 2023, Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé des cartes de vœux aux chefs d’Etat et de gouvernement des pays frères et amis, leur exprimant ses sincères vœux de santé et de bonheur, tout en formulant le vœu que cette année apporte prospérité, paix, sécurité et progrès.