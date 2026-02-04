Politique

Minéraux critiques: en présence de Nasser Bourita, Marco Rubio salue le rôle clé du Maroc dans la diversification des chaînes d’approvisionnement mondiales

Lors de la réunion ministérielle sur les minéraux critiques, au siège du Département d’Etat américain, le 4 février 2026.

Le Maroc joue un «rôle clé» dans les efforts visant à sécuriser et à diversifier les chaînes d’approvisionnement mondiales des minéraux critiques, a affirmé, mercredi à Washington, le Secrétaire d’État américain, Marco Rubio.

Par Le360 (avec MAP)
Le 04/02/2026 à 21h51

Intervenant lors d’une conférence de presse en marge d’une réunion ministérielle sur les minéraux critiques, organisée au siège du Département d’Etat américain, M. Rubio a expliqué que le Maroc a un «rôle clé à jouer en raison des gisements dont il dispose, mais aussi en raison de la volonté du Royaume d’investir dans la transformation et de sa coopération en acceptant de prendre part à cette initiative mondiale».

«C’est important pour le Maroc, qui peut jouer un rôle de premier plan, car il dispose de réserves minérales importantes dont il peut tirer parti pour développer son économie», a poursuivi le chef de la diplomatie américaine.

M. Rubio a estimé qu’à l’instar des autres pays du globe, le Royaume a «intérêt à disposer d’un approvisionnement fiable et diversifié à travers le monde en matériaux transformés, finis et raffinés pouvant être utilisés de manière rentable pour favoriser son développement économique».

«Le Maroc peut donc jouer un rôle clé à cet égard, et nous sommes très heureux qu’il soit ici aujourd’hui, à la table avec nous», a dit le Secrétaire d’Etat américain en marge de cette rencontre qui a réuni des ministres des Affaires étrangères et de hauts responsables de plus d’une cinquantaine de pays, dont le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, M. Nasser Bourita.

À cette occasion, Nasser Bourita, a affirmé que, sous le leadership du Roi, le Maroc offre une pertinence géostratégique incomparable, une visibilité attractive et un partenariat responsable dans le domaine des minéraux critiques, en s’appuyant sur son positionnement géographique, ses ressources, ses infrastructures, ainsi que sur sa fiabilité et stabilité politiques.

M. Bourita a souligné que le monde d’aujourd’hui ne manque pas de minéraux, ni de terres rares. «Ce qui lui manque, c’est un développement responsable, un langage de confiance entre les nations, des cadres transparents où le partenariat remplace la dépendance et des chaînes de valeur qui répartissent la prospérité plutôt que de concentrer les risques», a-t-il précisé.

Le ministre a, ainsi, appelé à un «pacte de loyauté entre producteurs, transformateurs et utilisateurs, fondé non pas sur l’idéologie, mais sur le respect stratégique et l’équilibre souverain».

«L’Afrique devrait être au cœur du pacte entre les producteurs, les transformateurs et les utilisateurs», a soutenu M. Bourita, qui a rappelé que le Roi avait appelé, dans le message royal adressé aux participants à l’édition 2025 du Forum «Ibrahim Governance Weekend» qu’«avec 40% des réserves mondiales de matières premières et 30% des minéraux critiques ainsi qu’un potentiel considérable en ressources minières, énergétiques, hydriques, agricoles et biologiques, l’Afrique ne peut plus se contenter d’exporter ses matières premières».

Ainsi, le ministre a appelé à «l’investissement dans les infrastructures, les compétences et la gouvernance de l’Afrique afin de transformer ses richesses naturelles en croissance économique durable, en création d’emplois et en prospérité à long terme pour ses populations».

«La mondialisation minière actuelle n’est ni libre, ni équitable, ni résiliente», a souligné le ministre, ajoutant que cette mondialisation a «transformé ce qui devrait être un socle commun pour le progrès mondial en un instrument de pression unilatérale. Il ne s’agit pas simplement d’un problème de chaîne d’approvisionnement, mais d’un déséquilibre structurel».

«Si ce siècle doit être marqué par les minéraux critiques, qu’il soit aussi celui des partenariats fiables, du respect mutuel et d’une stabilité partagée», a conclu M. Bourita.

Il convient de souligner qu’en marge de cette réunion, M. Bourita a signé un mémorandum d’entente avec les États-Unis au sujet de la coopération dans le domaine des minéraux critiques et des terres rares.

Par Le360 (avec MAP)
Le 04/02/2026 à 21h51
#Washington#Maroc#GNL#États-Unis

LEs contenus liés

Monde | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

International

Minéraux critiques: la suprématie chinoise au centre des discussions des ministres de l’Énergie du G7

Monde | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

International

Minéraux critiques: ce qui fait encore défaut aux pays africains pour capter davantage de valeur ajoutée

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Minéraux critiques: le Royaume-Uni lorgne les opportunités dans 14 pays africains, dont le Maroc

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

Nasser Bourita attendu à Bruxelles pour une session charnière du Conseil d’association Maroc-UE

Articles les plus lus

1
À Ksar El Kébir, 54.000 habitants évacués: pourquoi la ville est sous les eaux et à quels risques faut-il s’attendre?
2
Le Polisario organisation terroriste, l’armement russe et promesses creuses d’Alger: le Sénat américain monte au créneau
3
Population en sécurité, ville fantôme: voici à quoi ressemble Ksar El Kébir après son évacuation
4
Casablanca: fin de la gratuité, bientôt une facturation au tonnage pour les grands producteurs de déchets
5
Ségolène Royal, le nouveau ministre de l’Algérie
6
Après l’indépendance, la reconnaissance: la Kabylie s’invite à la Knesset israélienne
7
Nouveau camouflet pour le régime d’Alger: la justice espagnole refuse d’extrader un sénateur harrag
8
De 1.482 à 3.204 millions de m³ en trois mois: comment les réserves du barrage Al Wahda ont grimpé jusqu’aux déversements
Revues de presse

Voir plus