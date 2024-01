Migration, terrorisme, criminalité... Comment le Maroc et l’Espagne veulent booster leur partenariat stratégique

Le partenariat entre le Maroc et l’Espagne est exemplaire à plus d’un titre et devient pour les observateurs une référence de coopération bilatérale, indique le ministère de l’Intérieur du Maroc, Abdelouafi Laftit, dans un communiqué publié à l’issue des entretiens entre les deux ministres.

Abdelouafi Laftit, et son homologue espagnol, Fernando Grande-Marlaska, se sont félicités à cette occasion du partenariat d’exception qui unit le Maroc et l’Espagne, fruit d’une dynamique inédite dans les relations bilatérales marquée par la feuille de route adoptée au terme des discussions entre le roi Mohammed VI et le président du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez en avril 2022.

Lire aussi : Info360. Fernando Grande-Marlaska, ministre espagnol de l’Intérieur, attendu ce vendredi 19 janvier à Rabat

Ce partenariat a réussi à ancrer une coopération sécuritaire et migratoire forte et multidimensionnelle, basée sur la confiance et portée par des enjeux et défis communs, ajoute la même source. Les deux parties ont également convenu de renforcer la dynamique de coordination opérationnelle et de fluidifier les canaux d’échange d’informations et d’expertises pour mieux anticiper les menaces induites par le terrorisme et les activités criminelles des réseaux de trafics transfrontaliers, notamment le trafic des migrants et des êtres humains.

À ce niveau, Abdelouafi Laftit a rappelé la contribution du Maroc et les efforts d’envergure déployés en matière de lutte contre le terrorisme, de contrôle frontalier et de lutte contre toutes les formes de criminalité transfrontalière qui dénotent l’engagement constant du Royaume en faveur de la sécurité régionale. L’accent a été mis sur la démarche stratégique et la plus-value régionale de la coopération triangulaire en faveur des pays partenaires du Sud, à travers la formation croisée, le renforcement des capacités et l’appui technique.

Le ministre de l’Intérieur du Royaume a également rappelé l’approche holistique et humaniste du Maroc en matière de gouvernance migratoire qui, en application des hautes orientations royales, place le migrant au centre des préoccupations.