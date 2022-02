© Copyright : DR

Un projet de loi relatif à l’accord sur l’aviation, signé le 11 août 2021 à Rabat, entre les gouvernements du Maroc et d’Israël, vient d’atterrir au Parlement en vue de sa ratification lors de la prochaine séance parlementaire d’avril, a appris Le360 de sources parlementaires.

«Ce projet de loi lié aux services aériens entre les deux pays a été adressé par le gouvernement marocain, il y a deux jours, à la Chambre des représentants, en vue de le soumettre à la commission parlementaire des affaires étrangères, des MRE, des affaires islamiques et de la défense», ont indiqué nos sources qui n’ont pas été en mesure de préciser la date de la ratification du texte en plénière.

L’ouverture de la session parlementaire d’avril est prévue lors des 10 premiers jour du même mois, ont ajouté les mêmes sources. C’est la première fois qu’un projet de loi liant le Maroc à Israël sera ratifié par le Parlement.

Il faut rappeler que l’accord aérien a été signé le 11 août 2022 à Rabat par le ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita, et son homologue israélien, Yaïr Lapid. A cette occasion, les deux parties avaient également paraphé une seconde convention relative à la culture et au sport.

Parallèlement, les compagnies aériennes Royal Air Maroc et El Al (Israël) avaient conclu un protocole de partage de code qui permet d'organiser les vols hebdomadaires entre Israël et le Maroc et même vers d'autres destinations en Afrique et en Amérique.

Cet accord consiste à promouvoir le système de l'aviation internationale en fournissant les services qui répondent aux besoins du public en termes de voyages et de livraisons, avec des prix compétitifs et des services. Le texte assure également le plus haut degré de sécurité au niveau du transport aérien international.

Israël et le Maroc avaient décidé de reprendre leurs relations diplomatiques en décembre 2020 dans le cadre de l’accord tripartie dit d’Abraham qui lie les Etats-Unis, le Maroc et Israël.