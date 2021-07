© Copyright : DR

Kiosque360. Près de sept mois après leur reprise, les relations entre le Maroc et Israël se renforcent dans plusieurs domaines. Le point.

Les relations maroco-israéliennes passent à la vitesse supérieure. Près de sept mois après la reprise des relations diplomatiques entre les deux pays, le rapprochement est palpable. En témoigne l’arrivée au Maroc du directeur général du ministère israélien des Affaires étrangères, Alon Ushpiz, dans le cadre d’une visite de travail. Lors de cette visite, le diplomate israélien a été reçu le 7 juillet par le directeur général des Affaires politiques au ministère marocain des Affaires étrangères, Fouad Yazourh.

Premier signe de ce passage à la vitesse supérieure entre Rabat et Tel Aviv: la création de la chambre de commerce et d’industrie maroco-israélienne, indique Al Ahdath Al Maghribia dans sa livraison du 9 juillet. Annoncée début 2021, cette nouvelle chambre voit enfin le jour après l’obtention de toutes les autorisations requises. Cette nouvelle chambre de commerce et d’industrie maroco-israélienne se présente comme une instance indépendante, apolitique, qui œuvre exclusivement pour le renforcement du commerce, des affaires et des relations commerciales entre les deux pays.

Selon le quotidien,cette instance professionnelle sans but lucratif a été lancée par le président de la Chambre de commerce et d’industrie franco-israélien, avec le soutien de l’ancien ambassadeur israelien en France. Son lancement s’est fait en marge de la rencontre tenue entre le directeur général du ministère israélien des Affaires étrangères, Alon Ushpiz, et l’ambassadeur, directeur général des Affaires politiques au ministère marocain des Affaires étrangères, Fouad Yazourh.



Conformément à l’accord trilatéral Maroc-USA-Israël, signé en décembre 2020, les deux diplomates ont dréssé un état des lieux des relations bilatérales et examiné les moyens de donner du contenu à cette coopération dans les domaines politique, économique, culturel et humain. Les deux parties ont également échangé autour des questions régionales et internationales d’intérêt commun, notamment les défis globaux en matière de lutte contre le terrorisme, le réchauffement climatique et le développement durable.

Quelques jours avant cette rencontre, un autre signe de rapprochement a été constaté entre les deux pays. Le 4 juillet, un C-130 des Forces Armées Royales avait atterri à la base aérienne de Hatzor, à la veille d’un exercice militaire international attendu dans les prochains jours en Israël - une première dans l’histoire des relations entre les deux pays.

Le passage à la vitesse supérieure se fait également ressentir lorsqu’on sait que l’ouverture des liaisons directes entre le Maroc et Israël est prévue pour les prochaines semaines. Une ouverture qui renforcera sans doute le mouvement des touristes et des hommes d’affaires entre les deux pays.