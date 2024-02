Maroc-France: Samira Sitaïl présentera le 29 février ses lettres de créance au président Emmanuel Macron

La cérémonie au cours de laquelle plusieurs autres ambassadeurs remettront leurs lettres de créance au chef de l’État français aura lieu le 29 février prochain, à 16H00 locale, au Palais de l’Élysée.

Rappelons que Samira Sitaïl avait été nommée par le roi Mohammed VI ambassadeur du Maroc à Paris, le 30 novembre 2023. La diplomate est appelée à contribuer à la dynamisation du partenariat franco-marocain, Rabat et Paris cherchant à sortir d’une crise ayant duré plusieurs mois.

Samira Sitaïl est une journaliste engagée et une spécialiste des médias, qui a été à la tête de la direction de l’information de la chaîne de télévision 2M entre 2001 et 2008, avant d’être promue directrice générale adjointe en charge de l’information de la chaîne.

Elle a mené des études supérieures en langue et civilisation américaine à l’Université Paris Diderot (Paris 7) et une spécialisation en audiovisuel à l’École supérieure de réalisation audiovisuelle. Elle est également titulaire d’un Master I en «Métiers de la communication», et d’un Master II en «Communication entreprises, institutions et risques» de l’École des hautes études en sciences de l’information et de la communication CELSA-Sorbonne.